Olivier Rioux, le géant québécois, se joint aux Gators

La jeune sensation du basketball québécois Olivier Rioux, le plus grand adolescent de la planète, s’est engagée avec les Gators de l’Université Florida pour la saison 2024.

• À lire aussi: Ontario : ce joueur de la NBA ne veut plus de sa maison à plus de 8 millions $

Le centre de 17 ans a lui-même confirmé la nouvelle sur son compte Instagram, mercredi soir. «L’aventure se poursuit en Floride!», a-t-il écrit.

Rioux fait parler de lui depuis longtemps en raison de sa taille hors du commun. En 2021, à 15 ans, il est devenu le détenteur du record Guinness en tant que plus grand ado au monde. À 7 pi et 7 po, il dépasse déjà des légendes de la NBA comme Yao Ming et Shaquille O’Neal, mais aussi le prometteur Victor Wembanyama.

Selon le site 247sports.com, Rioux a également reçu des offres des universités Florida Atlantic et Stetson, mais il a choisi de s’engager avec le programme des Gators, qui ont déposé une proposition formelle lundi.

Il connaît bien la Floride, puisqu’il était un membre de la prestigieuse IMG Academy de Bradenton. Il a aussi été formé à Montréal au club Brookwood Elite et par les Dragons du collège Saint-Jean-Vianney.