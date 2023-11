«Losada n'aurait jamais dû être l'entraîneur du CF Montréal»

Olivier Renard a fait une erreur en embauchant Hernan Losada comme entraîneur-chef en décembre 2022.

Dans le segment le Colisée à l’émission de JiC, le chroniqueur Tony Marinaro a affirmé que le Onze montréalais n’aurait jamais dû embaucher le pilote argentin.

«Olivier Renard a fait une erreur, en embauchant un entraîneur qu’il n’aurait jamais dû engager. Après l’article dans The Athletic, qui a expliqué les raisons de son départ du DC United, il n’avait pas d’affaire à être l’entraîneur du CF Montréal», a déclaré Marinaro.

Pour l’animateur JiC, l’embauche de Losada derrière le banc n’est pas une erreur. Il croit fermement que l’équipe a un plan bien précis en tête.

«Je crois qu’Olivier est un fin renard et que Losada était là pour un an, une transition pour se défaire du spectre de Wilfred Nancy et que le vrai coach s’en vient.»

Losada, qui avait une autre année à son contrat, n’aura dirigé l’équipe que pendant une seule saison lors de laquelle son équipe a raté les séries éliminatoires de peu. Il conclut son passage montréalais avec une fiche de 12 victoires, 17 défaites et 5 verdicts nuls en MLS.