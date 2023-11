Les joueurs des Islanders viennent à la rescousse de leur DG

Le mécontentement chez certains partisans des Islanders de New York envers leur directeur général Lou Lamoriello se fait sentir, mais ce dernier possède toujours la confiance de ses joueurs.

Malgré un bilan plus qu’acceptable de 5-3-3 pour débuter la saison, plusieurs spectateurs ont explicitement demandé le départ de l’homme de 81 ans en lançant des «Lou doit partir», lors de la défaite de 4 à 2 au UBS Arena, mardi soir.

Et pour cause, leurs favoris sont décevants depuis deux saisons, n’atteignant pas les séries éliminatoires en 2022 et étant éliminés au premier tour l’an dernier. Avant cela, les Islanders étaient parvenus jusqu’en finale d’association deux fois de suite, s’inclinant cependant à chaque reprise face au Lightning de Tampa Bay.

Si l’on s’en tient cependant aux dires des joueurs de l’équipe, ce n’est absolument pas l’état d’esprit qui règne dans le vestiaire. Au contraire, la confiance envers le grand manitou des «Isles» est toujours bel et bien présente.

«Lou est notre gars, a expliqué Mathew Barzal dans des propos relayés par le “New York Post”. Il a toujours cette équipe et les intérêts de cette organisation [à cœur]. J'ai une grande confiance en lui et ce groupe aussi. C'est tout simplement idiot.»

«Tout le monde est libre d’exprimer son opinion, mais je ne pense pas que nous en sommes en position de faire ça», a déclaré de son côté le défenseur Ryan Pulock.

Faire mieux

Ce dernier est cependant bien conscient que ses coéquipiers et lui-même doivent en faire plus sur la patinoire.

«Nous savons que nous devons être meilleurs, a poursuivi l’arrière de 29 ans. Nous savons que nous devons gagner plus de matchs. Mais nous avons confiance en ce groupe. Nous savons que ce groupe peut y parvenir. Je pense que de la direction au personnel d’entraîneurs en passant par les joueurs, tout le monde est sur la même longueur d’onde et tout le monde a confiance dans ce que nous faisons ici.»

Les patineurs des Islanders avaient l’occasion de passer de la parole aux actes dès jeudi lors du duel face aux Bruins de Boston.