Le message de Jacques Demers qui a fait sursauter Guy Carbonneau

Même si la dernière conquête de la coupe Stanley par les Canadiens de Montréal remonte à plus de 30 ans, l'édition de 1993 demeure toujours autant soudée.

C'est d'ailleurs ce qui a permis à l'équipe d'accomplir leur objectif, selon ce que Serge Savard a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Dans les dix années suivantes après la conquête, je ne sais pas combien de fois on m'a dit qu'on avait été chanceux. Quand on regarde en arrière, 30 ans plus tard, on trouve que c'était probablement la dernière grande équipe de l'organisation des Canadiens. Il faut apprendre à jouer en équipe. C'est comme ça que l'équipe de 1993 est devenue imbattable.»

De son côté, Guy Carbonneau n'en revient pas qu'aucune équipe canadienne n'a été en mesure de réaliser cet exploit 30 ans plus tard.

«À tous les sept ans, les Canadiens gagnaient une coupe Stanley. Là, ça fait 30 ans. On me posait la question en 2003. Ça faisait 10 ans et je trouvais déjà ça long. C'est la dernière coupe gagnée par Montréal, mais c'est aussi la dernière au Canada. C'est difficile à comprendre.»

Savard a également tenu à souligner que Jacques Demers avait eu un rôle déterminant à jouer dans cette conquête.

«C'était le bon gars, au bon moment. Il a fait un travail extraordinaire. Tous ensemble, on a amené le club à la coupe Stanley.»

Carbonneau avait d'ailleurs une savoureuse anecdote à raconter sur son ancien entraîneur-chef.

«Je me souviens de la première rencontre avec Jacques au camp d'entraînement. Il nous avait presque fait promettre qu'on allait gagner. Il nous a dit qu'on allait gagner, dès la première journée. Il n'a jamais laissé ce message. Il a toujours été positif. Il avait raison, mais sur le coup, on se demandait qui il était pour dire ça.»

