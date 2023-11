La troublante vidéo de l’arrestation d’Alex Galchenyuk rendue publique dans les derniers jours désole son ancien entraîneur avec le Canadien, Michel Therrien.

Jeudi soir à l’émission JiC, celui qui a dirigé l’Américain durant cinq saisons a commenté les agissements de son ancien poulain.

«Quand j’ai vu la photo ce matin, le cœur m’a arraché. Je trouve ça très triste de voir où il est rendu», a-t-il avoué.

Le 9 juillet dernier à Scottsdale, en Arizona, Galchenyuk a menacé de mort un policier, ses enfants et sa conjointe lors d’une intervention qui a mal tournée.

«Le gros problème avec Chucky, c’était son entourage», a précisé l’ancien pilote du CH.

«Entre les périodes, il allait voir son téléphone et son père lui envoyait des messages. Il a fallu mettre quelqu’un en surveillance près de la porte pour l’empêcher de consulter son téléphone.»

«C’est rare qu’un gars de 18 ans devient le chef de sa famille et la fait vivre au grand complet. Il avait cette pression-là.»

Un petit gars attachant

Malgré la violence des propos tenus par Galchenyuk dans la vidéo, Therrien précise que ce dernier était apprécié de ses coéquipiers dans le vestiaire du Canadien à l'époque et qu’il n’aurait jamais pu prédire une tournure aussi désolante.

«J’avais beaucoup d’affection pour lui. C’était un petit gars attachant. Quand tu ramasses un gars de 18 ans dans ton équipe, tu lui portes un peu plus d’attention qu’un gars d’expérience. On le surveillait de près. On a tout fait pour l’aider.»

Suite aux événements de juillet, Galchenyuk a vu son contrat être résilié par les Coyotes de l'Arizona.

Il évolue désormais dans la KHL pour le SKA de Saint-Pétersbourg.

En 645 matchs dans la LNH, le natif de Milwaukee au Wisconsin a amassé 354 points avec le Canadien, les Penguins, les Sénateurs, le Wild, les Maple Leafs et l'Avalanche.