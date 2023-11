La valeur de Mathieu Joseph clairement en hausse

Mathieu Joseph connaît un excellent début de saison avec 11 points en autant de matchs.

Il fait même partie des joueurs les plus productifs de la LNH à cinq contre cinq. Il se classe au sixième rang avec 10 points. Seuls William Karlsson (13), Victor Hedman (11), Nikita Kucherov (11), Mitch Marner (11) et Auston Matthews (11) ont récolté plus de points que le Québécois à forces égales.

Cette statistique fait en sorte que sa valeur est clairement en hausse. C’est ce qu’a souligné Renaud Lavoie dans sa chronique à l’émission «JiC», jeudi, sur les ondes de TVA Sports. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Avant le début de la saison, on pouvait compter sur les doigts d’une seule main les équipes qui le voulaient. Aujourd’hui, c’est un autre scénario complètement. On s’attend à ce que Mathieu connaisse une grosse saison. Pour les Sénateurs, Mathieu aura plus de valeur, peu importe où il va se retrouver.»

Pas mal pour un joueur qui n’était plus dans les plans des Sénateurs l’été dernier. «Joseph devait être échangé, mais ça n’a pas été le cas. Aujourd’hui, il rayonne avec son équipe. On ne peut pas être plus heureux pour lui et sa famille. Il faut du caractère pour faire ça. Ce n’est pas toujours évident de garder la tête au-dessus de l’eau quand tu sais très bien que tes jours sont comptés dans une organisation.»