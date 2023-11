Ils sont encore si jeunes !

Publié aujourd'hui à 18h52

Mis à jouraujourd'hui à 18h52

On trouvait ça incroyable la saison dernière... c’était un, sinon LE sujet de discussion avant le premier match. Quatre recrues à la ligne bleue pour débuter une saison, disons qu’on n’avait pas vu ça trop souvent dans le passé. Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Jordan Harris et Johnathan Kovacevic ont beaucoup appris au cours de la dernière saison, mais on est encore TRÈS LOIN d’une brigade défensive d’expérience chez le Canadien de Montréal.

En date du 9 novembre, avant les matchs de la soirée, les 6 défenseurs du CH qui vont affronter les Red Wings à Detroit cumulent 827 matchs d’expérience dans la Ligue nationale. C’est le moins haut total de toute la LNH, 233 matchs derrière les Flyers de Philadelphie au 31e rang et 4.5 fois moins que les Blues de St-Louis au 1er rang. Évidemment, la perte de David Savard (740 matchs en carrière) diminue ce nombre de beaucoup. Mais même avec Savard dans la formation, le CH serait 30e. C’est énorme!

Regardons l’âge moyen des brigades défensives maintenant. Encore une fois, il faut garder en tête que les 33 ans de David Savard ne sont pas comptabilisés. Ce qui donne une moyenne d’âge de 23,7 ans, soit un an de moins que la brigade des Sénateurs. C’est 4 ans de moins que la moyenne de la ligue et 7 ans de moins que celle des Maple Leafs de Toronto. C’est ÉNORME!

Autre statistique qui ne ment pas, il y a présentement 27 défenseurs dans la LNH (incluant Jeff Petry) qui ont plus de matchs d’expérience que toute la brigade des Canadiens réunie.

Ils vont être bons!

Vous le savez, vous connaissez le hockey suffisamment pour savoir que c’est plus long pour un défenseur de se développer. Les jeunes Guhle, Xhekaj, Harris, Kovacevic et Barron sont très talentueux et démontrent un potentiel très intéressant, mais ils sont jeunes et leur développement sera encore long et peut-être pénible certains soirs. Il faut garder cela en tête quand on voit des bons matchs qui font rêver les partisans à une potentielle participation aux séries éliminatoires dès cette saison. Ce n’est pas impossible, mais conseil d’ami, ne pariez pas trop de sous là-dessus, vous pourriez être déçu... et un peu plus pauvre. Ce n’est pas pour être négatif, ils seront bons et même excellents pour certains, mais pas tout de suite.