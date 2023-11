DETROIT | La valse à trois gardiens se poursuit chez le Canadien. Pour une deuxième fois seulement cette saison, Cayden Primeau aura l’occasion de défendre le filet des siens pour la visite au Little Caesars Arena.

Le Journal vous propose cinq éléments à surveiller pour ce match contre les Red Wings de Detroit.

1 – Au tour de Primeau

Après les Devils du New Jersey, Cayden Primeau tentera de freiner l’attaque des Red Wings. À son unique départ cette saison, l’Américain avait donné quatre buts sur 33 tirs dans un revers de 5 à 2 contre les Devils.

« Ça fait longtemps qu’il n’a pas joué et on veut lui offrir un départ », a simplement dit Martin St-Louis lors d’une mêlée de presse avec les journalistes à l’hôtel de l’équipe à Detroit.

James Reimer aura le départ chez les Wings. À l’image du CH, les Red Wings misent aussi sur trois gardiens en ce début de saison avec Ville Husso, Reimer et Alex Lyon. Le troisième gardien, Lyon, n’a toutefois pas encore vu d’action.

2 – Sans Ylönen et Harvey-Pinard

Le CH n’apportera pas de changement à sa formation à l’exception de Primeau. Jesse Ylönen sautera son tour pour un troisième match d’affilée. Toujours incommodé par une blessure au bas du corps, Rafaël Harvey-Pinard s’absentera pour une troisième rencontre d’affilée.

3 – Un duo Chiarot-Petry

Dans le camp des Red Wings, il y aura un duo de défenseurs bien connu des partisans montréalaise. Jeff Petry patinera à la droite de Ben Chiarot. À sa première saison avec le CH en 2019-2020, Chiarot avait joué souvent avec Petry.

« On se connait bien et on peut s’aider sur la glace, a noté Petry. Je suis bien heureux de me retrouver à nouveau avec lui. »

4 – Attention au premier but

Le CH a donné le premier but à ses rivaux à ses six derniers matchs. Il s’agit d’une mauvaise habitude à briser.

« Ce n’est pas de la malchance, a répondu St-Louis. On se tire souvent dans le pied rapidement dans le match. Il faut simplifier notre jeu, rester attentif et discipliné. »

5 – Larkin en feu

Au sommet des pointeurs des Red Wings, Dylan Larkin connait tout un départ avec 17 points (5 buts, 12 passes) en 13 matchs.

« Larkin est un bon centre depuis longtemps, mais il s’établit maintenant comme un des meilleurs de la LNH, a affirmé l’ailier David Perron à son sujet mercredi. Je vous invite à revoir son but dans notre match contre les Bruins. Nous étions coincés dans notre territoire depuis de longues secondes et il a trouvé l’énergie pour revenir et marquer un gros but. Ça prenait beaucoup d’essence pour faire ça. »

La formation probable du Canadien

Caufield-Suzuki-Slafkovsky

Newhook-Dvorak-Anderson

Pearson-Monahan-Gallagher

Pezzetta-Evans-Armia

Matheson-Harris

Guhle-Barron

Xhekaj-Kovacevic

Primeau

Montembault

La formation probable des Red Wings

DeBrincat-Larkin-Raymond

Copp-Compher-Czarnik

Perron-Veleno-Sprong

Kostin-Rasmussen-Fischer

Walman-Seider

Chiarot-Petry

Maatta-Gostisbehere

Reimer

Husso