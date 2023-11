Champions de la saison régulière: les Carabins abordent la Coupe Dunsmore avec la mentalité qu'ils sont les négligés

Malgré deux victoires en saison régulière, dont une à plate couture, Jonathan Sénécal assure ne rien tenir pour acquis à l’aube de ce troisième duel de la saison face au Rouge et Or de l’Université Laval.

«Chaque Coupe Dunsmore a été chaudement disputée et je m’attends à la même chose cette année, a affirmé le pivot de 3e année des Carabins. Le meilleur exemple est en 2022. On avait subi une grosse défaite lors du match à Québec et on avait perdu par un seul point à la Coupe Dunsmore sur le dernier jeu du match.»

«Laval a remporté la Coupe Vanier en 2022 et nous n’avons rien fait encore, de poursuivre Sénécal. On aborde ce match avec la mentalité que nous sommes les négligés.»

Dans la victoire de 28-0 le 14 octobre au CEPSUM, Sénécal aurait pu jouer en maillot de bain tellement il n’a pas été inquiété par le front adverse. La ligne défensive du Rouge et Or était alors amputée de cinq joueurs qui avaient évolué comme partant depuis le début de la saison.

«Leur front défensif sera clairement plus vieux, a-t-il indiqué, mais je ne suis pas inquiet parce qu’on mise sur une bonne ligne offensive. On peut donner un sac à l’occasion, mais ce n’est pas grave. Ça fait partie du match.»

Élu sur l’équipe d’étoiles, le garde Alassane Diouf a raté le dernier match des Bleus.

Perte importante

Au dernier match de la saison contre Concordia, Sénécal a perdu sa cible de prédilection. Élu sur l’équipe d’étoiles avec 33 réceptions pour 489 verges et 4 majeurs, l’ailier espacé Hassane Dosso s’est fracturé une jambe et il a été opéré deux jours plus tard.

«La perte de Hassane fait mal, a reconnu Sénécal, mais tous les receveurs peuvent contribuer. Ils ne sont pas ici pour rien. J’ai confiance en tout le monde.»

Joueur offensif par excellence dans le circuit collégial Division 1 l’an dernier, Simon Larose a pris la relève du côté court du terrain en demi-finale face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

C’est toutefois l’autre ailier espacé Alexandre Jones Dudley qui a été le plus sollicité avec 4 réceptions pour 110 verges. «Avec la blessure de Hassane, on doit augmenter notre niveau de jeu d’un cran, a souligné le produit des Nomades Montmorency. La mission reste toutefois la même. On veut être la meilleure unité de receveurs possible.»

Une attention particulière?

Jones Dudley s’attend-il à recevoir une plus grande attention? Le vétéran Carl Chabot a toujours été un poison contre le Rouge et Or. «Probablement que je vais recevoir plus d’attention, mais je serai prêt si ça arrive, a-t-il indiqué. Je veux contribuer peu importe la façon. J’ai changé de position cette année, mais l’adaptation n’a pas été difficile. Nous avons un excellent groupe de receveurs avec des gars qui peuvent jouer partout.»

Receveur le plus occupé des Carabins en 2022 avec 37 réceptions pour des gains de 585 verges et un touché, Jones Dudley a été muté du côté large du terrain avec le retour de Dosso qui a raté pratiquement toute la saison précédente en raison d’une blessure à une épaule.

«Alexandre a dominé pour les réceptions l’an dernier et il s’est retrouvé dans un nouveau rôle cette année en changeant de position», a expliqué Sénécal.

Agréable d’évoluer avec le quart-arrière le plus prolifique du RSEQ et assurément l’un des meilleurs depuis très longtemps? «Jo est un excellent quart-arrière et n’importe quel receveur est chanceux d’évoluer en sa compagnie. Parce qu’il est mobile, ça nous donne plus de temps pour nous libérer. En 2022, nous étions plus jeunes en offensive et la chimie est meilleure cette année.»