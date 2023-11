«Cayden est un travaillant et un bon jeune» - Martin St-Louis

Publié aujourd'hui à 23h03

Cayden Primeau n’avait pas savouré le sentiment d’une victoire dans la LNH en près de deux ans. À son deuxième départ seulement dans un drôle de ménage à trois gardiens, Primeau a offert une très bonne prestation dans ce gain de 3 à 2 en prolongation contre les Red Wings.

Cole Caufield n’a pas hésité à lui envoyer des fleurs, en disant qu’il avait été le meilleur joueur sur la glace du Little Caesars Arena. Martin St-Louis a également tenu un discours élogieux envers son gardien de 24 ans.

«Je suis super content pour lui, a dit St-Louis. Cayden est un travaillant, un bon jeune. Il attend son tour, ce n’est pas une situation facile. Je lui lève mon chapeau. Il a super bien joué.»

Primeau a bloqué 27 tirs, dont un spectaculaire en prolongation contre le toujours dangereux, Alex DeBrincat. Mais au-delà des arrêts, l’Américain a retenu l’attention avec son calme.

«Sa performance est impressionnante, a reconnu St-Louis. Il ne joue pas beaucoup. Au début de l’année, c’était une question de circonstance. Notre équipe jouait bien et nos gardiens jouaient bien. Il faut lui donner une chance de temps en temps. On trouvait que c’était un bon temps ce soir et il a fait le travail.»

Avant ce match à Detroit, Primeau avait subi la défaite à ses huit derniers départs dans la LNH.

«Je n’étais pas nerveux, j’étais surtout excité à l’idée de jouer, a mentionné le numéro 30. Mon père (Keith) avait commencé sa carrière avec les Red Wings, alors je trouve ça spécial d’obtenir une victoire contre cette équipe.»

Comme Tortorella

St-Louis avait jonglé avec ses trios, séparant Nick Suzuki de son grand complice, Cole Caufield. Suzuki a joué au centre d’Alex Newhook et Josh Anderson, alors que Caufield était à la gauche de Christian Dvorak et Juraj Slafkovsky.

«La game te parle, a expliqué St-Louis pour justifier sa décision. Comme joueur ça m’est arrivé souvent. Parfois, (John) Tortorella nous séparait. À Tampa, nous avions Vincent Lecavalier et Brad Richards au centre. C’est ce qu’on a fait ce soir. On a changé deux centres pour voir ce que ça pourrait nous donner. Quand tu passes un peu de temps éloigné l’un de l’autre, des fois c’est bon.»

« Ce n’est pas une grosse histoire, a renchéri le capitaine, Nick Suzuki. Nous venions de perdre quatre matchs d’affilée et nous ne produisions pas beaucoup à cinq contre cinq. Nous voulions voir des options différentes. »

Auteur du but vainqueur en prolongation, déjà un troisième pour lui cette saison, Caufield n’a obtenu qu’un tir à cinq contre cinq face aux Wings. Malgré cela, St-Louis lui a donné une bonne note, surtout en raison de son travail défensif.

«À cinq contre cinq, Cole a été très bon pour gérer son match, a-t-il expliqué. Défensivement, il était engagé. Il faut que tu joues la game. Il a joué la game et a été récompensé. Cole a connu un excellent match. Suzie aussi. »