Alex DeBrincat est «impressionné» par Cole Caufield

DETROIT | Le lien est extrêmement facile à tracer.

L’un a 25 ans, mesure 5 pieds 7 pouces et marque des buts à profusion depuis son tout jeune âge.

L’autre a 22 ans, mesure 5 pieds 8 pouces et... marque des buts à profusion depuis son tout jeune âge.

Assis dans un coin du magnifique vestiaire des Red Wings après l’entraînement matinal des siens, jeudi, Alex DeBrincat, qui connaît un excellent début de saison (9 buts et 14 points en 13 matchs), a gentiment accepté d’accorder quelques minutes à l’auteur de ces lignes qui souhaitait lui parler de Cole Caufield.

«Je me suis entraîné avec lui quelques fois, cet été», a d’abord confié le numéro 93.

Crédit photo : Getty Images via AFP

«Honnêtement, tout semble facile pour lui. La précision de son tir m'impressionne beaucoup. Il peut placer la rondelle où il le veut! C’est aussi un gars très rapide, agile et vif. Je le regarde jouer depuis plusieurs années et ce qu’il a fait avec l’équipe américaine est aussi impressionnant.»

«Il peut attendre un match!»

Après 12 matchs cette saison, Cole Caufield arrive au premier rang des pointeurs, chez le CH, en vertu d’une fiche de quatre buts et huit aides.

Il n’a cependant pas marqué à ses cinq dernières parties.

Interrogé sur la meilleure façon de se sortir d’une séquence creuse en tant que marqueur pur (DeBrincat est présentement troisième de tout le circuit au chapitre des buts), le sympathique attaquant y est allé d’une intéressante réponse, surtout dans le contexte où les deux joueurs s'affrontaient quelques heures plus tard.

«Il a toujours beaucoup de chances de marquer, donc je dirais juste... de ne rien changer! À un moment donné, il aura un bond chanceux et les choses se remettront en marche. Tous les marqueurs de buts traversent des périodes creuses. Quatre ou cinq matchs, ce n’est pas si mal! Mais il peut attendre un match de plus avant de débloquer (rires)! C’est un bon joueur et il sortira rapidement de cette séquence.»

Voyez, en vidéo principale, l'entrevue complète avec DeBrincat.