Selon Alexander Ovechkin, les adversaires des Capitals n'ont encore rien vu

Après un début de saison difficile, les Capitals de Washington font partie des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le 25 octobre avec quatre victoires en cinq matchs.

Et selon leur capitaine Alexander Ovechkin, ce n’est que le début.

• À lire aussi: Connor McDavid sait qu’il doit en donner pas mal plus

• À lire aussi: Des débuts en demi-teinte pour Jeff Petry

• À lire aussi: Jonathan Huberdeau a pris une soirée de congé, affirme son entraîneur

«Je pense que nous allons dans la bonne direction, a dit Ovechkin dans des propos relayés par le journaliste Tom Gulitti du site de la LNH. Chaque fois qu'un changement dans l'équipe d'entraîneurs survient et que de nouveaux joueurs arrivent, c'est un nouveau système. Nous avons besoin de plus que cinq parties et de rencontres préparatoires. Évidemment, c’est un rythme différent, une atmosphère différente, mais pour le moment, je pense que nous nous rapprochons de ce que nous voulons être.»

Une chose qui sera cependant à améliorer est la contribution offensive des gros canons de l’équipe. En effet, Dylan Strome, avec six buts, et Tom Wilson (trois buts) comptent pour près de la moitié des filets inscrits par les «Caps», qui sont dirigés cette saison par Spencer Carbery.

Seuls les Sharks de San Jose misent sur une pire attaque que le club de la capitale fédérale américaine (21 buts en 10 rencontres) depuis le lancement de la campagne. Preuve à l’appui, le franc-tireur emblématique de l’organisation n’a fait scintiller la lumière rouge que deux fois.

Cependant, Ovechkin ne s’en fait pas vraiment quant à ses soucis en attaque, attribuant cette mauvaise séquence à de la malchance.

«Parfois, vous vous dites un peu :“Non, attendez, la rondelle va là-bas, mais la rondelle est là-bas et vous vous dites un peu :“[Explétif], mieux vaut si je fais un pas de plus”, a-t-il déclaré. [...] Je pense que c'est juste une période où parfois, ça ne va tout simplement pas de votre côté, pas sur votre chemin, sans aucune chance et peu importe.»

Un calendrier chargé

Même si les ondes sont plutôt positives au sein du groupe, le plus dur est à venir.

En effet, les Capitals feront face à de gros tests lors de leurs prochaines joutes, affrontant notamment les Panthers de la Floride, mercredi, avant de croiser le fer avec les Devils du New Jersey, puis les Islanders de New York, vendredi et samedi.

Cette séquence ardue se conclura avec un duel contre les puissants Golden Knights de Vegas, mardi.