LNH: les Hurricanes surveillent les gardiens du Canadien

En raison des problèmes de santé de Frederik Andersen, les Hurricanes de la Caroline examinent leurs options devant le filet et l’une d’entre elles pourrait se trouver chez le Canadien de Montréal.

Plus tôt cette semaine, l’organisation de Raleigh a révélé que le gardien est à l’écart momentanément à cause d’un caillot sanguin détecté dans son organisme. Aussi, elle a accordé un essai professionnel au vétéran Jaroslav Halak, qui a participé à un entraînement. Toutefois, d’après l’expert hockey Pierre Lebrun, du réseau TSN, rien ne garantit au Slovaque la signature d’un contrat.

Et la même source a affirmé que les Hurricanes surveillent de près la situation chez le Tricolore et les Red Wings de Detroit, deux clubs ayant entamé la campagne avec trois gardiens dans l’effectif. Une transaction n’est donc pas à exclure pour la Caroline, qui compte sur Antti Raanta comme principal homme de confiance à cette position.

À Montréal, Jake Allen, Samuel Montembeault et Cayden Primeau, qui a commencé une seule partie cette saison, font partie de la formation, tandis qu’au Michigan, l’instructeur-chef Derek Lalonde compte sur Ville Husso, James Reimer et Alex Lyon. Les deux clubs ont d’ailleurs rendez-vous jeudi au Little Caesars Arena.