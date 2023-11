LNH: le Wild échange un jeune défenseur

L’arrière Calen Addison poursuivra sa carrière avec les Sharks de San Jose, qui ont cédé au Wild du Minnesota l’ailier Adam Raska et un choix de cinquième tour en retour de ses services.

Choix de deuxième tour des Penguins de Pittsburgh en 2018, Addison a disputé 12 matchs cette saison, inscrivant cinq mentions d’aide et affichant un différentiel de -3. Il a participé à l’affrontement du Wild contre les Islanders de New York, mardi, et a joué moins de 12 minutes.

Depuis ses débuts dans la Ligue nationale en 2020-2021, le patineur de 23 ans a récolté 38 points en 92 sorties. L’an dernier, il a amassé 29 points, incluant trois buts, en 62 rencontres et maintenu une fiche de -17.

Pour sa part, Raska est un ancien porte-couleurs de l’Océanic de Rimouski, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a pris part à trois affrontements du circuit Bettman en 2022-2023. Cette année, le Tchèque a été blanchi en sept duels avec le Barracuda de San Jose, dans la Ligue américaine.