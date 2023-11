Enfin du positif pour Alexis Lafrenière

Les médias locaux ont été plutôt durs à l’égard de l’attaquant des Rangers de New York Alexis Lafrenière durant les derniers mois, mais le Québécois semble avoir finalement trouvé le moyen de les faire mentir.

Les Blueshirts occupent le sommet de la section Métropolitaine de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 19 points et l’ancien joueur de l’Océanic de Rimouski, dans la Ligue junior majeur du Québec, a eu son mot à dire. S’il n’a pas inscrit de but au cours de ses cinq derniers affrontements, il a obtenu une mention d’aide lors de chacun des deux plus récents duels et semble avoir développé une chimie avec ses partenaires de trio, Artemi Panarin et Vincent Trocheck.

Évoluant à l’aile droite, Lafrenière a joué au moins 15 minutes dans les six dernières confrontations et mardi, il a servi une brillante passe en provenance de l’arrière du filet adverse pour permettre à Panarin de tromper la vigilance du gardien des Red Wings de Detroit Ville Husso au deuxième vingt. Ce fut d’ailleurs le filet victorieux d’un gain de 5 à 3 au Madison Square Garden.

«Je crois que ce trio fut très bon, a estimé l’entraîneur-chef Peter Laviolette, tel que rapporté par le magazine "The Hockey News". Trocheck a été efficace, Laf a été très bon. Je pense qu’Artemi l’a été aussi. Nous devons cependant discuter de certains trucs survenus en troisième période [durant laquelle l’adversaire a marqué trois fois]. Mais cette combinaison a été excellente.»

«Je suis heureux que vous ayez remarqué cela, a ajouté Panarin au sujet de la performance de son trio. Habituellement, vous regardez uniquement mes erreurs. Nous sommes à l’aise les uns avec les autres. Notre ligne et les cinq gars sur la patinoire effectuaient de l’échec-avant. C’était donc pas mal mieux.»

Par vagues

Avec quatre buts et deux aides en 12 rencontres, Lafrenière a surtout produit par séquences jusqu’à maintenant. Il a touché la cible dans trois matchs consécutifs les 21, 24 et 26 octobre. Le premier choix du repêchage 2020 a ensuite été tenu en échec trois fois de suite et a décoché quatre tirs au total.

S’il maintient une moyenne d’un demi-point par sortie, le joueur d’avant établira un sommet personnel en dépassant sa production de 39 points en 81 matchs de la saison passée.

Les Rangers recevront le Wild du Minnesota, jeudi.

