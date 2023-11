Connor McDavid sait qu’il doit en donner pas mal plus

Tout joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui récolte 10 points à ses neuf premiers matchs de la saison vous dira qu’il est plus que satisfait de ses performances, mais ce n’est pas le cas du capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid.

À l’image de son équipe, le numéro 97 a fait face à des ennuis. Il a raté deux rencontres à la fin du mois d’octobre à cause d’une blessure, mais son retour n’a pas eu les effets escomptés. En effet, depuis le match face aux Flames de Calgary le 29 octobre, les Oilers affichent un rendement de 1-3-0, ayant encaissé durant cette séquence 17 buts.

• À lire aussi: À la recherche d’un défenseur, les Canucks pourraient échanger Anthony Beauvillier

• À lire aussi: Des débuts en demi-teinte pour Jeff Petry

• À lire aussi: Sharks: «C’est un gros soulagement»

McDavid, quant à lui, n’a ajouté que deux petits points à son compteur pendant cette période. Nous ayant habitués à beaucoup mieux, le premier de classe du repêchage de 2015 sait que la rédemption des siens passe par lui, et ce, même s’il ne joue pas à 100 % de ses capacités.

«Je me sens en assez bonne santé pour jouer et je dois être meilleur», a-t-il avoué dans des propos relayés par le réseau Sportsnet.

«Je dois contribuer et jouer le jeu que je peux. Évidemment, je fais partie intégrante du groupe et je n'ai pas assez bien joué.»

Encore du temps

Les partisans des Oilers ont certainement besoin qu’on leur envoie des ondes positives et c’est ce que le meilleur joueur du club a essayé de faire. Selon McDavid, ses coéquipiers et lui-même sont capables de remonter la pente.

«Cela étant dit, nous n’avons disputé que 11 matchs. Je ne peux pas rester ici et vous donner des mauvaises nouvelles. Je dois [faire briller] une lueur d’espoir», a dit McDavid.

«Nous avons conservé une fiche de (17-2-1) dans la dernière séquence l'année passée. Nous avons besoin d’une course comme celle-là et peut-être plus encore. Ce groupe en est capable. Cela ne ressemble peut-être pas à cela pour le moment, mais c’est le cas.»

La formation albertaine tentera de se relancer face aux pauvres Sharks de San Jose, jeudi soir.

À voir aussi :