Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 8 novembre qui valent le détour.

Hockey : Maple Leafs de Toronto c. Sénateurs d’Ottawa

Crédit photo : Getty Images via AFP

Nous aurons droit à un duel entre les deux formations de l’Ontario au Scotiabank Arena. Les Maple Leafs viennent de mettre fin à une série de quatre revers en revenant de l’arrière contre le Lightning de Tampa Bay, tandis que les Sénateurs ont subi la défaite à leurs deux dernières sorties. Le club de la Ville Reine est largement le favori des preneurs aux livres. Cependant, les joueurs des «Sens» auront le couteau entre les dents après avoir défendu publiquement leur entraîneur-chef D.J. Smith, qui est la cible des partisans récemment.

Prédiction : Victoire des Sénateurs d’Ottawa – 2,50

Football : Chippewas de Central Michigan c. Broncos de Western Michigan

Crédit photo : Getty Images via AFP

Dans le football de la NCAA, deux rivaux de même section et du même État ont rendez-vous. Malgré leur fiche de 3-6, les Broncos sont les favoris contre l’équipe qui a maintenu un dossier de 5-4 jusqu’à maintenant en 2023. Les deux formations ont toutes les deux remporté leur affrontement de la semaine dernière et les attaques ont fonctionné à plein régime.

Prédiction : Plus de 58,5 points seront inscrits – 1,95

Basketball : Celtics de Boston c. 76ers de Philadelphie

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les amateurs de basketball ont hâte de voir l’affrontement entre les deux équipes de pointe dans l’Est. Les Celtics et les 76ers ont des fiches identiques de 5-1. Le club de la Pennsylvanie a inscrit 146 points lors de son dernier gain et n’a toujours pas perdu devant ses partisans au Wells Fargo Center. Comme le duel contre la formation de Boston sera disputé là-bas, il y a fort à parier que Joel Embiid et sa bande sortiront de nouveau vainqueurs.

Prédiction : Victoire des 76ers de Philadelphie – 2,05