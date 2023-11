Mulder a aidé St-Louis quand il s’inquiétait pour sa mère

Le légendaire docteur David Mulder travaillait pour les Canadiens de Montréal depuis 1963 lorsqu'il a annoncé sa retraite au mois de septembre. Il a eu un impact sur la vie de bien des gens, dont celle de Martin St-Louis.

En 2010-2011, lorsque St-Louis évoluait avec le Lightning de Tampa Bay, l’attaquant était préoccupé par des ennuis de santé éprouvés par sa mère, France, qui a finalement rendu l'âme pendant les séries de 2014.

«J’avais demandé à l’entraîneur en conditionnement physique du Lightning, Tom Mulligan, de me mettre en contact avec les docteurs des Canadiens parce que ma mère était à Montréal, a raconté St-Louis, mardi, au terme de l’entraînement matinal du CH. J’avais parlé au docteur Mulder et il m’avait beaucoup aidé, même si je ne le connaissais pas.

«Le docteur Mulder a un grand cœur.»

M. Mulder sera honoré jeudi au Centre Bell en marge de la rencontre face aux Red Wings de Detroit.

En vrac...

St-Louis, sur le modèle du Lightning : «C’est un exemple qu’on aimerait suivre. J’ai participé aux débuts de cette culture quand Jon Cooper est arrivé.»

Sur le progrès d’Arber Xhekaj : «Il s’est nettement amélioré en zone défensive, derrière les traits hachurés des cercles de mises en jeu.»

Sur les ressemblances entre les rôles d’entraîneur-chef et de père de famille : «Je pense que le coaching et le rôle de parent ont beaucoup en commun. Ces jeunes sont importants pour moi. Je sais que certains d’entre eux sont plus vieux. Mais je me soucie d’eux comme s’ils étaient mes enfants.»