Mathieu Darche, un incontournable pour les Sénateurs

Publié aujourd'hui à 09h12

Mis à jouraujourd'hui à 09h12

Les Sénateurs d’Ottawa sont à la recherche d’un nouveau directeur général depuis le départ de Pierre Dorion. Les noms de Ryan Bowness, Peter Chiarelli, Jason Spezza et Shawn Horcoff ont été avancés pour occuper ce poste. Il y a aussi la possibilité que le président actuel des opérations hockey, Steve Staios, assume également les responsabilités de DG.

Personnellement, je demeure convaincu que le choix incontournable et logique demeure Mathieu Darche. Il y a plusieurs raisons qui me permettent de croire ainsi.

Dans un premier temps, il y a un lien de confiance entre Darche et le nouveau propriétaire Michael Andlauer. Les deux hommes se connaissent depuis une douzaine d’années.

Darche a joué pour les Bulldogs de Hamilton (2009) alors que Andlauer était le propriétaire de l’équipe. Darche a aussi côtoyé Andlauer lorsqu’il a joué pour les Canadiens (2009-2012) et qu’Andlauer était l’un propriétaire minoritaire du Tricolore. Les deux hommes ont par la suite gardé contact au fil des ans.

Lorsque les Canadiens se sont lancés dans le processus d’embauche pour trouver un remplaçant à Marc Bergevin (2021), Andlauer faisait partie du comité de sélection. Mathieu Darche a été l’un des candidats passés en entrevue. Et selon ce que je comprends, Andlauer avait été impressionné par la candidature de Darche.

Âgé de 46 ans, Darche en est maintenant à sa cinquième saison (2019-2023) comme bras droit de Julien Brisebois avec le Lightning de Tampa Bay. Il est responsable de la gestion de la masse salariale, de la convention collective, des contrats et du personnel. Il a gagné deux fois la Coupe Stanley. Il a du vécu et un passé gagnant.

Ses compétences sont d’ailleurs reconnues partout à travers la Ligue nationale. La preuve, dans les 18 derniers mois, Darche a été finaliste pour le poste de directeur général à Montréal, Chicago, Vancouver et Pittsburgh. Son nom circule beaucoup et sa crédibilité grandit.

À Ottawa, son embauche répondrait à plusieurs critères. D’abord, son expertise avec la masse salariale aiderait grandement les Sénateurs à se sortir d’une situation précaire dans laquelle l’équipe se retrouve présentement.

Ensuite, Darche amènerait avec lui ses connaissances, son expertise et son jugement acquis au fil des ans avec le Lightning de Tampa Bay, une organisation qui est devenue une référence pour plusieurs formations du circuit Bettman. Et finalement, le fait qu’il soit bilingue lui permettrait de communiquer avec la population d’Ottawa et de l’Outaouais.

Et Patrick Roy dans tout ça ?

Je considère Roy avant tout comme un entraîneur-chef de carrière. Son passé le démontre. D’ailleurs, si Darche devenait le DG des Sénateurs, je suis persuadé que Roy serait l’un de ses candidats pour devenir l’entraîneur-chef de l’équipe.