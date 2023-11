Matheson: «c’est difficile pour vous de comprendre...»

En 2023, les équipes sportives se font extrêmement discrètes sur l’état physique de leurs joueurs aux prises avec des blessures.

En tant que journaliste, il faut donc se rabattre sur ce que nous disent les athlètes eux-mêmes.

Parce que Mike Matheson a subi une blessure au bas du corps contre les Jets le 28 octobre dernier et qu’il avait connu d’évidentes difficultés lors du match suivant contre les Golden Knights, je lui ai demandé mercredi dernier (1er novembre) s’il se sentait bien.

«Je vais très bien», m’avait-il répondu en souriant à pleines dents, depuis le vestiaire du Mullett Arena de Tempe.

C’était 48h après le duel à Vegas.

Mais si on exclue quelques bons flashs de sa part contre les Coyotes le lendemain, le jeu de l’arrière ne s’est pas amélioré après cette déclaration. Bien au contraire!

Face aux Blues, samedi soir, le no 8, joueur le plus utilisé en moyenne cette saison chez le CH (24 :01), a terminé sa soirée de travail à -3. Il semblait souvent dépassé par les événements en territoire défensif et a régulièrement cafouillé avec la rondelle en zone ennemie.

Crédit photo : Getty Images via AFP

«Il y a certains soir où la rondelle ne veut pas être ton amie. Ce fut le cas contre St. Louis», a reconnu hier le jeune homme qui ne se défile jamais devant les journalistes (c'est apprécié et je tiens à le préciser).

Chapeau pour la transparence, donc. Mais le fait est que ce genre de rendement ne ressemble en rien à ce que Matheson nous a démontré la saison dernière. En fait, actuellement, c’est tout ou rien avec lui. Il peut, comme contre les Devils, nous offrir un but d’anthologie en se farcissant tous les joueurs adverses, comme il peut perdre bêtement la rondelle sans aucune pression apparente.

D’ailleurs, Mike se classe deuxième à travers la LNH pour le nombre de revirements. C’est assurément une catégorie où un défenseur souhaite se retrouver loin des meneurs.

L'importance du patineur originaire de Pointe-Claire, pour le CH, est immense. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'équipe n'a pas gagné depuis trois matchs. Si Mike Matheson joue bien (dans les trois zones), toute l'équipe s'en ressent.

Mardi matin, j’ai sondé quelques membres de l’organisation au sujet du jeu de Matheson. Résultat? Trois pistes (excluant un possible, voire très probable inconfort physique) peuvent expliquer les difficultés du défenseur.

En vidéo principale, je vous résume le tout et je vous confie aussi une intéressante déclaration de Johnathan Kovacevic sur son coéquipier. Disons que ça replace un peu les idées... positivement.

Bonne écoute et... bon mardi!