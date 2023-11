Le Canadien pour régler tous nos problèmes

Ça ne va pas bien dans le monde, mais le Canadien s’améliore.

Ça se tire dessus en Israël, en Ukraine. Mais Kaiden Guhle a un brillant avenir.

Ça fait la file devant les banques alimentaires parce que l’épicerie coûte trop cher. Mais Brendan Gallagher est relancé.

C’est rendu qu’il y a même des sans-abri à Baie-Saint-Paul, tellement que la crise du logement frappe fort. Mais Joshua Roy remplit le filet à Laval.

Des adultes avec un diplôme d’étude secondaire peuvent enseigner à nos enfants tellement qu’il manque de profs. Mais Juraj Slakovsky a marqué un but.

Nos infirmiers et infirmières doivent dormir debout pour essayer de soigner tout le monde. Mais Lane Hutson domine dans la NCAA.

Notre système de justice libère des bandits parce que les procédures sont trop longues. Mais Jake Allen est tout feu tout flamme.

Nos aînés doivent prier le Bon Dieu pour avoir un bain dans leurs résidences. Mais Logan Mailloux est très prometteur.

Le monde se divise et s’envoie chi... sans gêne sur tout: l’environnement, un tunnel, un tramway, l’identité sexuelle, l’immigration, un vaccin... Mais Sean Monahan joue comme une étoile.

Bref, que reste-t-il au moins? Le CH s’améliore.

Le seul espoir

Pour plusieurs fans, c’est le seul espoir pour garder le moral à travers cette tempête.

Le Canadien est le seul véhicule pour sortir de la routine, des inquiétudes, de l’anxiété et de ce qui est mauvais dans la vie.

Il faut croire en quelque chose pour surmonter les obstacles dans la vie. Si c’est moins la religion ici, le Canadien est là pour ça.

Les gens ont besoin de croire que le Canadien va redevenir bon.

Je m’alignais pour une belle journée dimanche dernier. Je sortais déjà le train de Noël pour les enfants. C’est démesurément tôt, je sais. Mais on a toujours fait ça.

Et Le Journal a publié en ligne une chronique sur Juraj Slafkovsky que j’avais écrite plus tôt la semaine dernière. Et bading badang.

J’ai écrit que Slafkovsky était le pire premier choix des 26 dernières années en termes de statistique offensive. C’est juste un fait. Rien de plus.

Je n’ai pas écrit qu’il était pourri. J’aimerais bien qu’il devienne une machine. J’ai souligné que Joe Thornton et Owen Nolan avaient aussi eu des débuts difficiles malgré leur brillante carrière.

J’ai reçu une avalanche de haine. Je m’y attendais un peu. Mais pas à ce point-là.

Les Classels

Au moins, quelqu’un m’a comparé au «p’tit gros des Classels», c’est quand même pas si pire.

J’ai essayé de me défendre un peu sur les réseaux sociaux. Mais, il n’y avait rien à faire. J’avais déjà pêché pour eux.

Tout ça m’a permis d’encore mieux comprendre quelque chose.

Plusieurs fans ne veulent tout simplement pas qu’on les empêche d’y croire, de rêver à une équipe qui va gagner.

Si j’étais un chroniqueur au Minnesota et j’avais fait ce texte, ça n’aurait pas semé autant de grogne.

Mais là, c’est différent. Pour ces fans, ici, on ne doit pas présenter un sujet si c’est négatif pour le CH. Même si c’est factuel. Comme si j’étais avec l’équipe.

Et je peux les comprendre. C’est vrai que le CH est toujours là. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, quand tu es un fan, le CH est là.

Et au moins, le CH s’améliore.