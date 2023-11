«On est une équipe fragile présentement» - Martin St-Louis

Les Canadiens forment une équipe fragile dernièrement.

C'est du moins ce que Martin St-Louis a déclaré après la rencontre contre le Lightning, mardi.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

«On est une équipe fragile présentement. On a perdu un peu de notre confiance. On a quand même réussi à se retrouver après la première période. On a quand même réussi à se battre jusqu'à la fin. On avait du momentum, mais le trou était creusé. J'espère que ça va continuer pour le prochain match.»

L'entraîneur-chef des Canadiens a ajouté qu'il avait toutefois apprécié voir les joueurs se retrousser les manches dans les 40 dernières minutes.

«Aucun joueur ne s'est caché après la première période. C'est facile quand ça ne va pas bien de se cacher. J'ai aimé que je n'ai eu aucun joueur qui s'est caché.»

