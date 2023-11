EN DIRECT: Lightning - Canadiens

Les Canadiens affrontent actuellement le Lightning.

05:14- Brandon Hagel écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

03:13- Luke Glendening écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

01:02- Alex Newhook et Anthony Cirelli sont chassés.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

13:22- Cole Caufield écope d'une pénalité. Le Lightning va évoluer en avantage numérique.

13:22- Arber Xhekaj jette les gants face à Tanner Jeannot. L'avantage va au joueur du Lightning.

Arber Xhekaj se bat contre Tanner Jeannot -

08:45- Alex Barré-Boulet écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

04:30- Mikhail Sergachev écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

18:37- Kaiden Guhle écope d'une pénalité. Le Lightning va évoluer en avantage numérique.

16:27- Michael Eyssimont écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

13:47 - BUT TB 4-0 Le tir de Michael Eyssimont trompe Jake Allen. C'est un quatrième but en moins de 14 minutes pour Tampa Bay. Samuel Montembeault remplace Jake Allen devant le filet de Montréal.

Eyssimont chasse Allen du match dès la 14e minute -

09:09 - BUT TB 3-0 Le Lightning capitalise sur le jeu de puissance. Le tir d'Alex Barré-Boulet dévie sur Mike Matheson et se retrouve dans le filet. C'est un quatrième but cette saison pour le Québécois.

Alex Barré-Boulet marque son premier but à Montréal! -

08:08- Juraj Slafkovsky écope d'une pénalité. Le Lightning va évoluer en avantage numérique.

07:15 - BUT TB 2-0 Nicholas Paul saute sur un retour de lancer de Steven Stamkos et bat Jake Allen. Son sixième de la saison procure une avance de deux buts à Tampa Bay.

Paul double rapidement l’avance du Lightning -

02:57- Luke Glendening écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:22 - BUT TB 1-0 Le Lightning frapppe rapidement. Nikita Kucherov touche la cible dès les premiers instants du match. Son 10e de la saison donne les devants à Tampa Bay.

Kucherov... dès la 22e seconde -

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Matt Tomkins Fiche: 0-2-0 / Moyenne de buts alloués: 3,61 / Taux d’efficacité: 89,1%

Jake Allen Fiche: 3-1-1 / Moyenne de buts alloués: 2,72 / Taux d’efficacité: 92,7%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis