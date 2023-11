Une autre chance dans la LNH pour Jaroslav Halak?

Le gardien d’expérience Jaroslav Halak a obtenu lundi un essai professionnel de la part des Hurricanes de la Caroline, qui sont pris au dépourvu par les ennuis de Frederik Andersen.

D’après l’expert hockey de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman, les «Canes» souhaitent voir ce que l’ancien du Canadien de Montréal peut leur offrir dès maintenant; d’ailleurs, le Slovaque a été convié à participer à l’entraînement du jour, même s’il ne détient pas de contrat en bonne et due forme.

Halak a disputé la dernière saison avec les Rangers de New York à titre d’adjoint d’Igor Shesterkin. Il a présenté un dossier de 10-9-5, une moyenne de buts alloués de 2,72 et un taux d’efficacité de ,903.

Pour revenir à Andersen, aux prises avec une blessure dont la nature n’a pas été précisée, son cas sera réévalué. Ayant joué pour la dernière fois jeudi, il revendique quatre gains en six sorties cette saison. C’est Antti Raanta qui a affronté les Islanders de New York, samedi, et il a savouré une victoire de 4 à 3 en prolongation.

La Caroline a rendez-vous avec les Sabres de Buffalo, mardi.

