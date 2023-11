Monahan: le vibrant plaidoyer de Justin Barron

L’association est, pour plusieurs, facile à faire : une équipe en reconstruction compte sur un vétéran qui performe?

Qu’on l’échange au plus vite! Il va rapporter gros!

En général, cette théorie, je l’avoue, me rejoint quand même pas mal. «En général», ai-je bien pris la peine de préciser.

1. Quand il est question d’un vétéran qui ressuscite soudainement après des années plus difficiles et que son rendement a toutes les apparences d’une anomalie, pas de problème. Capitalise sur sa valeur marchande et va chercher le maximum en retour.

2. Quand le joueur en question produit à un rythme constant (mais somme toute modeste) depuis des années, mais que ses statistiques, considérant son âge et son style de jeu, ont toutes les chances de diminuer dans les 12 mois suivants, vas-y aussi! C’est de la saine gestion.

3. Quand un vétéran ne parvient pas à trouver son erre d’aller chez toi, mais que la demande pour l’avoir ailleurs est quand même forte, c’est également un «go» pour moi.

Mais Sean Monahan (nous voilà maintenant dans le vif du sujet!) ne coche aucune de ces catégories.

Actuellement, à 29 ans, il trône au sommet des buteurs des Canadiens de Montréal avec six buts en 11 matchs. Il arrive aussi deuxième pour les points avec 10. Il joue en avantage et en désavantage numérique. Et il rend tout le monde autour de lui meilleur.

«Il est complet, a commenté Martin St-Louis lundi matin. Il t'aide à débuter les séquences avec la rondelle. Tu peux l'envoyer contre n'importe qui sur la glace, donc c'est un gros plus à l'étranger.»

Et avoir en option un joueur de ce type, quand tu veux laisser le temps à tes jeunes attaquants de se développer à leur rythme, ça vaut beaucoup. Énormément.

Un parcours fascinant

Depuis 2017, Sean a raté l’astronomique total de 130 parties pour cause de blessures. Certaines plus graves que d’autres.

Mais chaque fois, il s’est battu et est passé à travers un rigoureux processus de réhabilitation. Il n’a jamais envisagé, ces six dernières années, lancer la serviette.

«Pour être franc, je n’ai jamais pensé que je ne reviendrais à pas à mon 100%, m’a dit Sean Monahan, lundi matin. Oui, ç’a été difficile, certains jours. Mais aujourd’hui, j’ai retrouvé ma forme et ma confiance et c’est ce qui me rend le plus heureux.»

«C’est un passionné. Il est obsédé», a martelé Martin St-Louis lorsque je l’ai questionné sur ce qu’il pensait de la résilience de son attaquant.

«Pour réussir dans quelque chose, pour y exceller, tu dois être obsédé», a ajouté l’entraîneur.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Et Monahan est tellement obsédé qu’il a parfois décidé de jouer malgré des blessures, ces dernières années. Ces blessures se sont donc prolongées, ont empiré, ou en ont engendré d’autres.

Mais le no 23 a finalement pris le temps de bien guérir cet été et a souvent mentionné, ces dernières semaines, qu’il se sentait à 100%.

«Oui, je dirais que c’est un peu comme le début d’une deuxième carrière pour moi», m’a-t-il aussi avoué. À moins d'une surprise de taille, le jeune homme, surtout considérant son âge, semble donc en voiture pour encore quelques bonnes années.

Comment gérer le dossier Monahan?

Tout ça nous ramène à l'introduction de cet article. Quoi faire avec Sean Monahan, un vétéran qui excelle, dans le contexte d’une reconstruction ouvertement assumée par la direction?

Lundi, après l’entraînement, j’ai décidé d’aller sonder Justin Barron sur la question. Pourquoi Barron? Parce qu’il est jeune et fera, à moins d’une grande surprise, partie d’un futur qu’on souhaite rose à Montréal. Son avis est donc selon moi très valable/intéressant.

Et la réponse qu’il m’a livrée, comme vous le constaterez en vidéo principale, est sans équivoque. Je vous résume le tout ci-haut.

Bonne écoute et...bon lundi!