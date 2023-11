Les Stingers sont passés tellement proche

Les Stingers sont passés très proche de causer toute une surprise!

Mon souhait le plus cher, c’est du football de haut niveau dans les rangs amateurs au Québec.

J’ai adoré la demi-finale entre les Stingers et le Rouge et Or. Quel beau match. Un match haut en émotions, des athlètes qui se sont dépassés pour leur équipe et leurs coéquipiers. J’ai été sur le bout de mon siège toute la deuxième demie jusqu’en double période de prolongation.

J’ai aussi été au Stade Percival-Molson afin d’assister au match des Alouettes. Honnêtement, une salle comble sur la montagne, c’est le meilleur show de sport à Montréal. Il n’y a rien comme une équipe gagnante à Montréal. La foule est là, il fait froid, le party est pogné, c’est vraiment un spectacle unique. Félicitations à toute l’organisation pour une année couronnée de succès et longue vie aux Alouettes.

La NFL continue de me surprendre. Quels sont les noms sur toutes les lèvres aujourd’hui? Josh Dobbs et CJ Stroud. C’était évident. Tout le monde pouvait prévoir ça en début d’année.

Les Ravens se positionnent pour être l’équipe qui joue le mieux en ce moment. Croisons-nous les doigts pour qu’ils restent en santé.

Joey B nous confirme qu’on a plus jamais besoin de regarder les premiers mois de la saison des Bengals. Lui il commence début octobre.

Lundi soir, un très gros match à la portée des Jets qui pourraient même s’approcher de la première place dans l’Est de l’américaine.

Incroyable.

Beaucoup de bon football la fin de semaine prochaine au Québec. La Dunsmore et les demi-finales régionales dans le RSEQ.

Ne manquez pas ça!