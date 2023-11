Le CH joue de manière totalement improvisée et irresponsable

Publié aujourd'hui à 18h20

Mis à jouraujourd'hui à 18h20

Les Canadiens traversent une première période trouble cette saison avec trois revers de suite. Incidemment, ce creux de vague coïncide avec le premier voyage de trois matchs de l’équipe à l’étranger. Un séjour dans l’Ouest qui se solde par une récolte d’un seul point sur une possibilité de six...

Mais quel point acquis lundi dernier à Las Vegas dans un match qualifié du meilleur à ce jour joué par les hommes de Martin Saint-Louis sous ses ordres, selon les propres dires de Martin, qui avait raison de le souligner.

Le CH a maintenant disputé 11 des 82 matchs de son calendrier. Le rodage d’octobre est chose du passé, les équipes s’ajustent de plus en plus en profitant d’un échantillonnage plus volumineux de séquences vidéo de leurs adversaires à venir.

Les tendances des clubs sont davantage palpables et, visiblement, celles du Canadien confèrent à leurs adversaires un avantage lors de la préparation de leur duel avec la «Flanelle».

Je n’aime jamais voir une équipe afficher un différentiel négatif, c’est gage d’une exclusion des séries éliminatoires plus de 9 fois sur 10. Le différentiel à moins 6 du Canadien est le pire de la section Atlantique, le deuxième pire de l’Association de l’Est, derrière le moins 9 des Capitals de Washington.

Le CH a accordé 39 buts depuis le début de la saison, le plus haut total dans sa division. En revanche, il n’a marqué que 33 buts, soit le deuxième plus faible total de l’Atlantique, derrière les Panthers de la Floride.

Mais ce qui me trouble, c’est la facilité avec laquelle Montréal concède des chances de marquer de qualité à ses adversaires... et ainsi des buts. On entre dans le territoire du CH comme dans un Zellers via les portes tournantes! Les attaquants adverses sont les bienvenus, personne ne leur demande de s’essuyer les pieds en rentrant, on leur donne le code du Wi-Fi, on leur offre des biscuits pis un verre de lait en arrivant!

Autrement dit, la défense du Canadien est brouillon et gruyère, elle est permissive, elle manque cruellement de structure... ou de concept... à moins que ce ne soit de schémas?

Je peux me tromper, mais à moins d’être les Oilers d’Edmonton des années 80 ou le Canadien des années 70, tu ne peux pas gagner dans cette ligue-là en jouant de manière totalement improvisée et irresponsable dans ton propre territoire.

J’aime beaucoup la liberté que donne Martin St-Louis à ses hommes lorsqu’ils sont en transition en territoire neutre et en zone offensive, mais de voir la «Flanelle» aussi effilochée défensivement m’indispose, au bas mot...

Ce n’est pas vrai que le Canadien est aussi mauvais sur papier que sa fiche défensive le laisse croire. L’effectif manque cruellement le stabilisateur David Savard, c’est un fait. Mike Matheson laisse entrevoir les motifs pour lesquels deux équipes ont démissionné sur un aussi beau patineur, habile en première passe, brillant à reconnaître les opportunités offensives... Hélas, Mike manque souvent à ses obligations et ses erreurs d’assignations défensives coûtent des buts à son équipe... surtout depuis qu’il a perdu son partenaire Savard.

N’empêche, Montréal peut regarder les yeux dans les yeux plusieurs corps défensifs de la Ligue nationale sans rougir. Cependant, cette brigade jeune et inexpérimentée a besoin de structure, d’un système de jeu qui, pour une deuxième saison de suite, semble inexistant ou du moins impossible à définir... sauf pour les adversaires qui se préparent à affronter le Canadien comme ils se préparent à se rendre à un pique-nique bien arrosé au parc Laurier.