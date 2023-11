«Eux, ils jouent du hockey en tab...» - André Tourigny

L'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona, André Tourigny, a été impressionné par les Kings de Los Angeles depuis le début de la campagne.

«Eux, ils jouent du hockey en tab..., a lancé Tourigny sans détour, en entrevue à JiC lundi. Honnêtement, on a joué contre eux deux fois et les deux fois on a eu droit à de solides matchs de hockey.

«Ils sont plus matures que nous, ils nous ont battu les deux fois, mais c'est le meilleur club contre lequel on a joué à date. Ils ont deux lignes de centre [époustouflantes].»

La formation californienne ne connaît pas seulement du succès contre les Coyotes cette saison, comme l'indique son dossier de 7-2-2, dont 6-0-0 sur la route.

Lors de son intervention, Tourigny a également avoué être impressionné par un trio des Canadiens et l'a un peu remis sur le nez de Jean-Charles Lajoie.

