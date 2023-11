Vincent Damphousse comprend Juraj Slafkovsky

Comme Juraj Slafkovsky, Vincent Damphousse a été un choix de premier tour. Il a fait ses débuts dans la LNH à 18 ans et il a débarqué dans une nouvelle ville sans parler anglais.

Damphousse ne s’en fait donc pas trop avec les statistiques du jeune joueur du Canadien, qui a réussi son premier but de la saison, samedi dernier, face aux Blues à St. Louis, alors qu’il évoluait en compagnie de Nick Suzuki et de Cole Caufield.

«Je ne suis pas inquiet, il a seulement 19 ans», a rappelé le nouvel immortel du Panthéon des sports du Québec quelques minutes avant son intronisation, lundi soir, à Montréal.

«À Toronto, j’ai eu une bonne première saison, mais ç’a été plus difficile à ma deuxième, a-t-il poursuivi. Il y a beaucoup de choses à assimiler, à apprendre. Un peu comme lui [Slafkovsky], je partais dans une nouvelle organisation, une nouvelle ville et je ne parlais pas anglais, je vivais dans une famille.»

Grandir sur une glace olympique

Sélectionné au sixième rang au total par les Maple Leafs lors du repêchage de 1986, Damphousse avait récolté 21 buts et 46 points en 80 matchs en tant que recrue. Il avait enchaîné avec une campagne de 48 points, dont 12 filets, en 75 rencontres.

«On est moins mature aussi au niveau physique, a fait remarquer l’ancien capitaine du Canadien. On a beaucoup d’entraînement à faire avant d’être assez fort pour compétitionner contre les meilleurs. Malgré que [Slafkovsky] soit assez gros physiquement [6 pi 3 po et 230 lb], il a joué toute sa jeunesse sur une grande patinoire [dimension olympique] et là, il se retrouve ici sur une patinoire plus petite. Ses repères sont différents.»

Pas un joueur de 100 points

Selon Damphoussse, les espoirs qu’ont les partisans ou les médias à l’endroit du jeune Slovaque sont peut-être prématurés.

«Les gens s’attendent à ce qu’un joueur de 19 ans performe à un haut niveau et ce n’est peut-être pas juste pour lui. Il n’a pas le profil d’un joueur qui va avoir 100 points. Ce ne sera pas son style à son apogée. Il sera un attaquant de puissance qui marquera des buts. L’erreur de regarder seulement les points, ce n’est pas honnête pour lui.»

Le dernier marqueur de 40 buts

Damphousse a connu sa meilleure campagne en matière de buts en 1993-1994, dans l’uniforme du Tricolore. Il est d’ailleurs le dernier joueur du CH à avoir touché la cible 40 fois lors d’une campagne.

Comme plusieurs amateurs, le Montréalais de 55 ans croit que Caufield est tout désigné pour l’imiter ou même le surpasser.

«Je ne sais pas si ce sera cette année, mais c’est Cole Caufield qui va le faire. Il était en bonne position la saison passée avant sa blessure [à l’épaule droite]. C’est lui qui a le talent, le lancer et la touche pour marquer des buts. Il l’a fait partout où il est passé», a louangé Damphousse.