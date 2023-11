Baseball majeur : Un lanceur des Blue Jays nommé pour le Cy-Young

Comme le bon vin, le lanceur des Blue Jays de Toronto Kevin Gausman semble s’améliorer avec l’âge, si bien qu’il pourrait remporter un premier trophée Cy-Young en carrière.

Le droitier de 32 ans a été nommé pour la première fois parmi les finalistes pour cet honneur dans la Ligue américaine. Il est en compétition avec Gerrit Cole, des Yankees de New York, et Sonny Gray, des Twins du Minnesota.

Au cours d’une saison de hauts et de bas à Toronto, Gausman a été l’artilleur le plus régulier de la rotation. Il a terminé la saison avec un dossier 12-9 et la meilleure moyenne de points mérités (3,16) chez les Jays. Il a aussi mené toute l’Américaine avec 237 retraits sur des prises.

Celui qui a participé au match des étoiles pour la deuxième fois en 2023 a terminé dans le top 10 à l’octroi du Cy-Young ces deux dernières années.

Cole fait toutefois figure de favori, lui qui a notamment dominé pour le meilleur ratio de victoires (,789), la moyenne de points mérités (2,63) et les manches passées sur la butte (209,0). L’as de 34 ans n’a jamais remporté le Cy-Young, terminant deux fois deuxième.

Il s’agit d’une deuxième nomination pour Gray, un autre trentenaire, qui a maintenu une fiche de 8-8 et une moyenne de 2,79.