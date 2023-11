Auston Matthews a maintenant plus de buts que les Sharks!

En marquant deux fois dans la victoire de 6 à 5 des Maple Leafs de Toronto sur le Lightning de Tampa Bay, lundi au Scotiabank Arena, Auston Matthews a dépassé l’équipe au complet des Sharks de San Jose pour les buts.

Les déboires de l’équipe californienne ont bien été documentés en ce début de saison, eux qui n’ont inscrit que 12 filets en 11 parties, mais il faut aussi reconnaître que le franc-tireur des Leafs fonctionne à plein régime. Le moustachu a maintenant touché la cible 13 fois en 12 matchs.

Matthews a aidé Toronto à revenir de l’arrière après une période où ils ont été menés 4 à 1. Nikita Kucherov a connu tout un début de rencontre en participant aux quatre réussites du Lightning. Les visiteurs ont ainsi chassé le gardien Ilya Samsonov après seulement 15 min 13 s.

Son remplaçant, Joseph Woll, a été beaucoup plus efficace avec 18 arrêts sur 19 lancers. Pendant que son gardien résistait, Calle Jarnkrok en a profité pour donner la victoire aux Leafs en prolongation avec son deuxième filet du match.

Mitch Marner a également amassé quatre points, lui qui a bâti une belle chimie avec le jeune Matthew Knies. Ayant obtenu une audition sur le premier trio, l’ailier recrue n’a pas déçu en obtenant un but et deux mentions d’aide.

Texier ouvre son compteur

À Sunrise, Alexandre Texier a obtenu ses premiers points dans la Ligue nationale depuis fort longtemps, mais malheureusement pour lui, ses Blue Jackets de Columbus ont été battus 5 à 4 en prolongation par les Panthers de la Floride.

Le Français a choisi de jouer la dernière saison en Suisse afin de se rapprocher de sa famille et il est revenu en Ohio frais et dispo. Sauf que rien n’a vraiment fonctionné pour lui en ce début de campagne. Il s’est toutefois bien repris avec un but et une passe contre les Panthers.

Les premiers points de Texier depuis le 13 janvier 2022 n’ont pu empêcher la Floride de résister. Les Jackets ont inscrit quatre buts sans riposte, mais Nick Cousins a nivelé la marque avec 57 secondes en faire en troisième période. Carter Verhaeghe a donné la victoire aux siens durant le temps supplémentaire.