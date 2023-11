Victoire serrée des Sags face aux Remparts

Pendant que les minutes de punition pleuvaient au cours des quarante premières minutes de jeu dimanche après-midi au Centre Vidéotron, les 8313 spectateurs présents dans les gradins auraient pu s’attendre à un match à caractère offensif entre les Remparts de Québec et leurs rivaux éternels, les Saguenéens de Chicoutimi. Ce n’est pourtant pas ce qui s’est produit.

Les Saguenéens se sont sauvés avec la victoire, par la marque de 1-0, grâce à un but d’Emmanuel Vermette marqué à forces égales en milieu de deuxième période.

Si les Remparts n’ont pas trouvé le fond du filet, ce n’est pas par manque d’occasions. Les hommes de Yanick Jean leur ont offert sept avantages numériques, dont un long cinq contre trois en milieu de première.

«On n’a pas été capable de créer grand-chose. On essayait de forcer des jeux, on essayait d’être trop beau. On n’a pas bien compétitionné. Je pourrais parler pendant une heure et demie, mais ça revient à ça», a mentionné l’entraîneur des locaux, Éric Veilleux.

«C’était une de ces journées où c’est ce qui arrive. C’est plate, mais c’est ça. En première et en deuxième, ça ne devait pas être si l’fun à regarder pour nos partisans», a-t-il poursuivi en soutenant que l’équipe n’avait pas été «là pantoute» lors des deux premiers engagements.

Pour l’attaquant Antoine Dorion, le résultat du match était «frustrant». «On ne prenait pas tant de chances au filet. [...] On essayait d’avoir le tir parfait. C’est un match de hockey, il faut improviser un peu. Notre état d’esprit était trop autour de la recherche de la perfection».

Une première victoire sur la route

Dans le camp saguenéen, le résultat du match représentait bien plus qu'une victoire. Il s’agissait pour la troupe de Yannick Jean d’un premier gain sur la route en neuf parties cette saison.

«C’est l’fun de gagner et de voir nos efforts être récompensés, mais je ne voyais pas ça nécessairement comme un fardeau de ne pas avoir de victoire sur la route», disait celui qui est devenu du même coup le deuxième entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la LHJMQ, derrière Richard Martel, avec 570 victoires.

S’il ajoutait ne pas avoir apprécié le nombre de punitions pris par ses joueurs pendant la rencontre, Jean se réjouissait de voir comment ceux-ci avaient géré les désavantages numériques.

Jeu blanc pour Mathis Fernandez

Avec ce gain, le gardien des Sags, Mathis Fernandez, a aussi enregistré son deuxième jeu blanc en carrière dans le circuit Cecchini.

«Ça fait du bien, ça faisait longtemps que je n’en avais pas eu un. C’était un match serré, c’était stressant à la fin. C’est l’fun de pouvoir célébrer ça», souriait le principal intéressé après la rencontre.

