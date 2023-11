Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 6 novembre qui valent le détour.

Hockey: Oilers d’Edmonton c. Canucks de Vancouver

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les choses vont très mal pour les Oilers, qui n’ont que deux victoires en 10 matchs cette saison. La tenue des gardiens de l’équipe n’est tout simplement pas au niveau, ce qui explique en grande partie ce piètre début de campagne. La troupe de Jay Woodcroft est la sixième pire défense de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec une moyenne de buts encaissés de 4,10. La situation est totalement différente chez les Canucks. Ils trônent au sommet de la section Pacifique, et ont déjà battu leur rival albertain à deux reprises cette année, par les marques de 8 à 1 et 4 à 3. La lumière rouge a donc scintillé à plusieurs reprises lors des duels entre ces deux formations, et ça devrait encore être le cas lundi.

Prédiction: Plus de sept buts dans la rencontre – 2,05

Basketball: Mavericks de Dallas c. Magic d’Orlando

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Mavericks (4-1) et le Magic (4-2) connaissent tous les deux un début de saison très positif. La vedette du club de Dallas Luka Doncic est tout simplement spectaculaire, lui qui marque en moyenne 33,8 points par match. Il est également bien épaulé par Kyrie Irving qui amasse en moyenne 6,3 aides par rencontre. La défense du Magic pourrait donner du fil à retordre aux deux joueurs, mais rien ne semble les arrêter. On pourrait donc bien voir Dallas, mené par l’excellent Doncic, obtenir le gain.

Prédiction: Victoire des Mavericks de Dallas – 1,95

Hockey: Blue Jackets de Columbus c. Panthers de la Floride

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Panthers offrent des performances en dents de scie depuis le lancement de la campagne. Parfois capables du meilleur, ils peuvent aussi connaître des matchs insipides, comme ce fut le cas samedi contre les Blackhawks de Chicago. Quant aux Blue Jackets, la réalité est à peu près similaire. Cette joute sera donc vraisemblablement serrée entre deux équipes qui se valent. Avec une victoire, les «Cats» recolleraient avec le peloton de tête dans la section Atlantique.

Prédiction: Écart + 1,5 Blue Jackets de Columbus – 1,76