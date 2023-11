F1: Un deuxième top cinq pour Stroll

Parti de la troisième place dans le cadre du Grand Prix du Brésil, à Interlagos, Lance Stroll a fini en cinquième position, dimanche.

C’est sa meilleure prestation depuis le Grand Prix d’Australie, où le Montréalais avait d’ailleurs terminé en quatrième position. Son coéquipier Fernando Alonso, de l’écurie Aston Martin, a quant à lui achevé sa course à la troisième place.

Malgré sa belle performance, le pilote a néanmoins partagé quelques regrets.

«Aucun de mes départs n’a été excellent – j’avais beaucoup de patinage des roues et très peu de traction, donc je n’ai pas bien démarré, a-t-il déclaré après la course dans des propos relayés par le site web de l’écurie Aston Martin. Après cela, nous avions beaucoup de rythme – plus rapide que Ferrari, plus rapide que Mercedes – et c'était comme si nous étions de retour là où nous étions au début de l'année.»

De son propre aveu, ces résultats donnent également beaucoup d’espoir dans le cadre des deux derniers Grands Prix de la saison, à Las Vegas le 19 novembre, et à Abou Dabi le 26 novembre.

«Le résultat d'aujourd'hui nous donne la conviction que nous pouvons nous battre pour les points lors de ces deux dernières courses», a-t-il poursuivi.

«Enfin, un grand bravo à toute l'équipe. Les dernières courses ont été difficiles, mais aujourd'hui c'est une vraie récompense et nous renvoient à la maison avec le sourire aux lèvres après trois semaines de route.»

Stroll pointe au 10e rang du classement des pilotes avec 63 points.