Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade reviennent sur l’arrivée de la légende Ric Flair à AEW.

De plus, les deux animateurs discutent des annonces de Tony Khan, du match Mike Bailey contre Will Ospreay et donnent leurs prédictions pour Crown Jewel.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :