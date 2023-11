Les Alouettes passent en finale de l'Est

Dans un match d’échecs au cours duquel l’unité défensive des Alouettes s'est imposée, le club montréalais a vaincu les Tiger-Cats de Hamilton par le pointage de 27 à 12, samedi au stade Percival-Molson, se qualifiant ainsi pour la prochaine finale de l’Est.

Pour la deuxième fois en autant d’années, la formation montréalaise se retrouvera ainsi à Toronto pour se mesurer aux Argonauts, le week-end prochain, dans l’espoir de se qualifier pour la finale de la Coupe Grey.

Le défi en sera un de taille pour la troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas puisque les Argos, champions en titre, sont invaincus en neuf matchs à domicile cette saison. L’an dernier, les Alouettes avaient perdu 34 à 27 contre Toronto en finale de l’Est.

Un grand match de Sankey!

En battant les Tiger-Cats devant une foule comblée de 20 127 spectateurs samedi, les Alouettes ont obtenu une sixième victoire consécutive, eux qui avaient terminé la saison régulière sur une séquence de cinq gains.

Tout au long du match, les joueurs de ligne défensive Mustafa Johnson, Shawn Lemon et Lwal Uguak ont particulièrement excellé face à l'attaque adverse, bien appuyés par le secondeur Darnell Sankey, auteur d’une interception et deux sacs.

C’est un touché du receveur Jake Harty, sur une passe de 14 verges du quart-arrière Cody Fajardo avec moins sept minutes à écouler au quatrième quart qui a particulièrement fait mal aux Tiger-Cats. Fajardo a bien distribué le ballon entre ses receveurs durant cette partie en plus de lui-même gagner plus de 60 verges par la course.

Un revirement important

Une interception de Sankey en position avantageuse pour les Alouettes, dans la dernière minute du deuxième quart, a changé l’allure de la rencontre. Sur la séquence, c’est le joueur de ligne défensive Mustafa Johnson qui a d’abord touché au ballon pour faire dévier le relais du quart-arrière Matthew Shiltz. Le club montréalais reprenait ainsi le contrôle de l’objet oval à la ligne des 30 verges.

Quelques instants suivants, Fajardo joignait ses efforts à ceux d’Austin Mack avec une passe pour le touché. Les Alouettes prenaient du même coup les devants 14 à 6, calmant du même coup les ardeurs des Tiger-Cats avant la mi-temps.

Quatre placements en autant de tentatives pour le botteur David Côté, dont deux sur une distance de 40 verges, ont également contribué à la victoire des Alouettes.