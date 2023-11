Le Rocket blanchi par les Marlies

Au lendemain d’une victoire rassurante, le Rocket de Laval a été blanchi 5 à 0 par les Marlies de Toronto, qu’ils affrontaient pour la deuxième fois en autant de jours, samedi soir, à la Place Bell.

Les choses ont réellement déraillé en troisième période pour les hommes de Jean-François Houle. Ces derniers ont encaissé trois buts en l’espace de six minutes. Nick Robertson, Logan Shaw et Alex Steeves sont ceux qui ont fait scintiller la lumière rouge durant cette séquence.

Alex Steeves avait ouvert la marque à mi-chemin lors de l’engagement initial. Le vétéran Kyle Clifford a été l’autre buteur pour le club torontois.

Chez le Rocket, Joshua Roy a été le plus proactif en attaque, décochant six tirs aux buts. Nathan Légaré, Jayden Struble, Logan Mailloux, Lias Andersson, Lucas Condotta, Olivier Galipeau et Philippe Maillet ont chacun atteint Dennis Hildeby à deux reprises. Les Lavallois ont eu le dessus dans le chapitre des tirs avec 26 contre 23 pour leurs rivaux du jour.

Dans les buts, Jakub Dobes a effectué 16 arrêts sur 21 lancers.

Le Rocket s’est également tiré dans le pied à plusieurs reprises, enregistrant huit pénalités mineures. Keeper a effectué deux voyages au banc des pénalités.

Avec ce revers, le Rocket est dernier de la section Nord avec une fiche de 2-7-1. Les coéquipiers de Roy affronteront le 12 novembre le Moose au Manitoba.