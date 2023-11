Ylonen mérite-t-il de meilleures opportunités?

Limité à 11 minutes de jeu au sein de la quatrième unité offensive lors du match de jeudi soir contre les Coyotes en Arizona, l’attaquant des Canadiens Jesse Ylonen est-il réellement «dans la bonne chaise»?

Le Finlandais de 24 ans, auteur d’un très beau but contre les Maple Leafs de Toronto lors du premier match de la saison, est beaucoup moins visible depuis. Même qu’il avait été laissé de côté lors des deux matchs précédant celui contre les Coyotes.

Il est indéniable, pourtant, qu’Ylonen, un ancien choix de deuxième tour au repêchage, n’est pas à court de qualités offensives. Peut-être que dans un autre rôle, il pourrait en donner plus à l’équipe et accélérer son développement.

C’est le point de vue qu’a partagé l’ancien attaquant du CH Maxim Lapierre, vendredi, à «JiC».

«Je me demande ce qu'on essaie d'évaluer dans son cas (...) est-ce qu'un joueur offensif qui a tout un lancer, des aptitudes pour jouer en avantage numérique, a d'affaire sur un quatrième trio avec un temps de glace quand même limité et des joueurs moins créatifs?», a interrogé l’ancien numéro 40.

«Moi, je serais prêt à l'essayer, ce joueur-là, sur la deuxième vague de l'avantage numérique, je serais prêt à lui donner une présence, de temps en temps, avec (Nick) Suzuki et (Cole) Caufield, juste pour l'évaluer», a-t-il ensuite avancé.

L’«agitateur» s’est ensuite demandé si l’équipe n’était pas tranquillement en train de perdre de vue son objectif de développer ses jeunes éléments.

«Oui, c'est beau ce que le Canadien est en train de faire, on surprend les gens, on joue du gros hockey, mais est-ce qu'on a oublié le plan? En début de saison, on disait que peu importe ce qui arrive, on continue avec le plan. Là, je trouve qu'on sacrifie un peu le temps de glace des jeunes et leurs opportunités parce qu'on tire un peu plus vers la victoire», a résumé Lapierre.

Voyez son intervention complète en vidéo principale.