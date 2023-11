Un nouveau départ pour l'offensive du Rouge et Or, qui n'a pas connu la saison souhaitée

Tous s’entendent pour dire que l’offensive du Rouge et Or de l’Université Laval n’a pas carburé au rythme souhaité cette saison, mais les principaux canons ne sont pas inquiets à l’aube du début des éliminatoires.

Champion en titre de la Coupe Vanier, le Rouge et Or reçoit les Stingers de Concordia samedi midi, en demi-finale, pour une quatrième année consécutive.

«Nous sommes prêts à décoller, a illustré le demi inséré Kevin Mital. On le dit depuis la maison qu’on veut décoller, mais les deux dernières semaines ont été profitables. Chacun doit faire ses responsabilités et on doit réussir de gros jeux en partant afin que le match ne demeure pas serré longtemps et que les Stingers pensent qu’ils ont une chance.»

Mital estime qu’il y a néanmoins du positif à retenir de la saison. «Nous sommes à la même place que l’an dernier, sauf que nous avons subi une défaite de plus, a raconté l'auteur de 25 réceptions, pour 305 verges et trois touchés. Comme l’an dernier, on affronte Concordia, que nous avons battu deux fois cette saison, et on va le refaire samedi.»

«Ça me fait rire, la fixation des gens qui capotent sur nos ennuis offensifs, poursuit le joueur par excellence au pays en 2022. Même si on a accordé un sac de moins que McGill au dernier rang du RSEQ et nous n’avons pas roulé à plein régime, on a terminé au deuxième rang.»

Desjardins veut faire oublier la saison

Contrairement à Mital, le quart-arrière Arnaud Desjardins souhaite connaître du succès en éliminatoires afin de faire oublier la saison régulière. «On n’a pas connu la saison souhaitée et c’est une occasion de se reprendre, a affirmé l’étudiant en droit, qui a complété 155 de ses 226 passes, pour 2028 verges. Avec notre bagage de l’an dernier, nous sommes capables d’amorcer une autre séquence victorieuse.»

Jeudi, en point de presse, Glen Constantin disait que les problèmes de remise entre le centre et le quart-arrière sont résolus et que la cohésion est meilleure. Desjardins confirme que la situation est rentrée dans l’ordre. «Nous avons connu deux très bonnes semaines d’entraînement et nos remises sont rentrées dans l’ordre. Quant au RPO [run pass action], j’ai vécu une période d’adaptation. J’avais déjà utilisé ce concept au collégial, mais c’était nouveau au niveau universitaire.»

Les problèmes de lecture, alors que Desjardins devait décider de remettre le ballon au porteur ou opter pour la passe, ont amené quelques sacs. «J’ai une responsabilité moi aussi dans les sacs, a expliqué le pivot de troisième année, qui a lancé 12 passes de touché et a été victime de huit interceptions. On s’est regardés dans le miroir et [on a] apporté les correctifs.»

Mital et Desjardins en santé

En plus de peaufiner leurs stratégies offensives, le Rouge et Or a profité de la pause dans le calendrier pour soigner des blessures. Mital et Desjardins ont été ennuyés par des blessures une partie de la saison.

«Je suis dans la meilleure forme depuis la semaine de préparation avant le premier match de l’année à Sherbrooke, a affirmé Mital. Il y a eu ma blessure à une cheville lors du premier match contre Montréal, qui a été suivie par une blessure à un mollet. La semaine de congé a fait du bien.»

Ennuyé par une blessure à une épaule en fin de saison, Desjardins assure que tout est rentré dans l’ordre. «Je suis à 100%.»

Si l’offensive du Rouge et Or peut compter sur le retour à 100% de Mital et Desjardins et sur la présence du garde Samuel Quevillon, qui avait raté la dernière rencontre contre Sherbrooke, elle sera privée de son meilleur receveur cette saison, Isaac Gaillardetz, et du porteur de ballon Kalenga Muganda.

Blessé à l’entraînement, le demi défensif étoile Cristopher Beaulieu brillera lui aussi par son absence.