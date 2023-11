Remparts: une identité qui commence à prendre

Concentrés sur leur structure de jeu, les Remparts de Québec ont remporté vendredi soir par la marque de 2 à 1 une guerre de tranchées face aux Cataractes de Shawinigan.

Après une première période plutôt tranquille et sans histoire, ce sont justement les Diables rouges qui ont ouvert la marque après un peu plus de cinq minutes de jeu au deuxième engagement. Le capitaine Kassim Gaudet venait alors de s’échapper devant le gardien des visiteurs, Rémi Delafontaine.

Puis, quelques minutes plus tard, les locaux ont eu espoir d’avoir pris les devants 2 à 0 grâce à une savante passe de Vsevolod Komarov à Nathan Plouffe, qui n’avait eu qu’à rediriger la rondelle dans le filet. Cependant, après avoir visionné la reprise vidéo, les officiels ont constaté qu’un hors-jeu était survenu en entrée de territoire.

Les hommes d’Éric Veilleux n’ont pas été découragés par ce but refusé et Zachary Marquis-Laflamme a finalement doublé l’avance des siens quelques instants plus tard. Sur la séquence, Delafontaine croyait avoir saisi la rondelle, mais celle-ci a plutôt quitté sa mitaine avant qu’il en soit complètement en contrôle, puis elle a lentement glissé derrière la ligne des buts.

En fin de période, les Cataractes ont profité d’un avantage numérique pour réduire l’écart à 2 à 1. Oublié dans l’enclave, Lou-Félix Denis a décoché un tir précis qui a battu Quentin Miller du côté de la mitaine.

Pas de panique

Après la rencontre, Veilleux s’est réjoui d’avoir constaté que ses protégés avaient été concentrés sur la structure de jeu «du début à la fin» de la partie.

«On a joué sans paniquer. Peu importe ce qui arrivait, on aurait dit que les joueurs savaient et croyaient que nous étions corrects. Jusqu’à la fin quand [les Cataractes] ont joué à six contre cinq, on bloquait les lancers et on se plaçait bien», notait-il.

«L’identité de cette équipe-là commence à se faire valoir. On avait beaucoup de nouveaux en début de saison, c’est facile pour un joueur de vouloir en faire plus pour impressionner l’entraîneur», a-t-il ajouté lorsque les journalistes lui ont fait remarquer que l’équipe avait aussi été plus disciplinée qu’à son habitude.

Dans le camp des visiteurs, l’entraîneur Daniel Renaud a salué «l’effort honnête» de sa troupe.

«Dans l’ensemble, tu ne joueras jamais un match parfait. On s’est créé des occasions de marquer, mais nous n’avons pas nécessairement été opportunistes. On est déçu du résultat, mais correct avec l’effort», a-t-il mentionné.

En vitesse

- Avec ses 30 arrêts, Quentin Miller a reçu la première étoile de la rencontre

- Les joueurs des Remparts ont offert la rondelle du match à leur directrice générale adjointe Nicole Bouchard, qui fêtait vendredi son anniversaire

- Le rappeur Koriass a conclu la soirée avec une prestation dans le hall du Centre Vidéotron

- 8688 spectateurs ont assisté à la partie. Il s’agit de la deuxième meilleure foule jusqu’ici cette saison à Québec