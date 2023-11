LNH: Charlie McAvoy conteste sa suspension

Le défenseur des Bruins de Boston Charlie McAvoy demande au commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, de réviser la sanction qu’il a reçue pour son geste à l’endroit de défenseur des Panthers de la Floride Oliver Ekman-Larsson.

C’est ce qu’a appris l’expert hockey du réseau Sportsnet, Elliotte Friedman, vendredi.

Le hockeyeur de 25 ans a été suspendu pour quatre parties mardi en raison d’un coup disgracieux asséné pendant le match de la veille. McAvoy a frappé Ekman-Larsson à la tête dans l’angle mort et le Suédois a été secoué. Il est retourné au vestiaire par la suite et n’a pas joué de nouveau. Le porte-couleurs des Bruins a écopé d’une punition majeure et d’une inconduite de partie.

Comme il s’agit d’une suspension de moins de six matchs, c’est le commissaire qui a le dernier mot dans le dossier, et non un arbitre indépendant.

La semaine passée, Bettman a été impliqué dans une situation similaire. Il a décidé de maintenir la suspension de quatre matchs imposée au défenseur des Flames de Calgary Rasmus Andersson. Celui-ci a été sanctionné en raison d’un coup à la tête porté à l’attaquant des Blue Jackets de Columbus Patrik Laine.