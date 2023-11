Le grand retour d’Erik Karlsson est arrivé

Les partisans des Sharks de San Jose auront finalement l’occasion d’applaudir ou de chahuter le défenseur Erk Karlsson, qui effectuera un retour très attendu au SAP Center samedi à l’occasion de la visite des Penguins de Pittsburgh.

Le match sera très médiatisé pour quelques raisons, mais la principale est certes la présence du Suédois ayant disputé cinq campagnes dans le nord californien. Depuis son transfert officialisé le 6 août, le hockeyeur de 33 ans a offert une production moindre que celle de 2022-2023, quand il avait inscrit 101 points pour mettre la main sur le trophée James-Norris. Cette saison, il revendique deux buts et quatre aides en neuf sorties avec un club misant également à la ligne bleue sur Kristopher Letang pour soutenir l’attaque.

• À lire aussi: Brad Marchand s’est fait d’autres ennemis

• À lire aussi: À VOIR: il récupère ses dents une par une sur la glace!

Certes, la soirée sera spéciale pour le joueur-vedette qui souhaite recevoir un accueil chaleureux en dépit du désarroi des amateurs locaux, les Sharks demeurant en quête d’un premier gain après avoir échappé leurs 10 premières rencontres.

«Je l’espère bien. J’ai beaucoup de souvenirs et je vais toujours les chérir. Donc, souhaitons qu’ils se rappelleront des bons moments que nous avons vécus ensemble. Pour le reste, parfois, ce sont juste les affaires, malheureusement, a-t-il affirmé en entrevue au site NHL.com il y a quelques jours. Ça n’a pas fonctionné de la manière voulue. Je sais qu’ils traversent des moments difficiles, mais j’ai apprécié mes années là-bas.»

Par ailleurs, l’arrière demeure reconnaissant à l’égard du directeur général des Sharks, Mike Grier, qui a su trouver le moyen de l’accommoder pendant l’été. Le joueur a demandé à se retrouver au sein d’une équipe ayant davantage de chances de gagner, de sorte que San Jose a conclu un échange à trois clubs impliquant le Canadien de Montréal.

«Dès qu’il est arrivé là pour assumer ses fonctions, nous avons eu une relation très ouverte et saine. Je crois qu’il connaissait le contexte lorsqu’il a obtenu le poste et ce qu’il voulait faire. Il a été transparent avec tout cela. Pour ma part, j’étais très franc avec lui quant à ce que j’espérais pour la suite de ma carrière et de ma vie», a-t-il spécifié.

Un plateau pour Crosby

Si la venue de Karlsson sur la glace des Requins représente le sujet de l’heure à San Jose, le 1200e match de Sidney Crosby dans la Ligue nationale devrait lui valoir un peu d’attention. Le numéro 87 atteindra ce plateau à l’endroit même où il a soulevé la deuxième de ses trois coupes Stanley au printemps 2016. Et même si les Penguins affichent un piètre dossier de 3-6-0 jusqu’ici, il ressent encore le plaisir de jouer.

«Vous n’aimez pas le hockey seulement lorsque ça va bien pour vous, mais également quand c’est ardu et compliqué, a-t-il dit à NHL.com. Si la passion n’est pas là, ni l’amour du sport, il est probablement temps d’arrêter.»

«Rien ne vous surprend à ce stade-ci, a ajouté l’ailier gauche Jake Guentzel, qui évolue sur le même trio que le célèbre pivot. Il le fait depuis tellement longtemps. C’est un joueur de renom qui se distingue sur toute la patinoire. Ce fut plaisant à voir au fil des ans. Il continue de m’épater. Chaque année, il semble s’améliorer.»

Crosby a amassé 10 points en neuf joutes depuis le début du calendrier régulier.