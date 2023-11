«Je présente mes excuses à Gallagher»

Après un camp d'entraînement très difficile, Brendan Gallagher a retrouvé son aplomb et fait taire ses détracteurs depuis le début de la saison.

L'attaquant de 31 ans, a inscrit jeudi en Arizona son troisième filet de la saison. Il compte désormais cinq points en 10 matchs, en plus de rendre de fiers services au Canadien.

«Je lui présente mes excuses, car un moment donné, j'avais arrêté d'y croire», a déclaré Tony Marinaro lors de son segment Le Colisée à l'émission JiC.

«On pensait qu'il n'avait plus de gaz, mais finalement, il lui en reste plus qu'on le pense. Gallagher fait le travail cette saison et le mauvais camp d'entraînement qu'il a connu, c'est peut être parce que c'est un vétéran qui s'est dit : je vais me donner quand ça va compter.»

Quelques minutes plus tôt dans le même segment, l'animateur Jean-Charles Lajoie a même lancer l'idée de placer le fougueux attaquant sur la première unité avec Nick Suzuki et Cole Caufield.

JiC croit toutefois, que les succès de Gallagher sont attribuables à un autre joueur, en l'occurance Sean Monahan.

«Je n'enlève rien à Gallagher, mais Monahan c'est le meilleur joueur de l'équipe et il rend tout le monde meilleur.»