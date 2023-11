Et si le problème de Slafkovsky s'appelait Alex Newhook ?

Publié aujourd'hui à 18h28

Mis à jouraujourd'hui à 18h28

On a beaucoup discuté de la progression au ralenti de Juraj Slafkovsky cette semaine.

Le face à face avec Logan Cooley hier soir n’avait rien pour calmer la grogne au sujet du tout premier choix de l’encan amateur de 2022 par le Canadien.

André Tourigny, sans viser directement Slafkovsky et en vantant le travail de Cooley a eu une réponse savoureuse à l’endroit de notre collègue Anthony Martineau quant au développement d’un jeune joueur de la Ligue nationale.

«La LNH, ce n’est pas une ligue de développement. Tu ne joues pas dans la LNH pour te développer, tu joues dans la LNH parce que tu es capable d’aider ton club à gagner.»

«On est dans une ligue professionnelle où il n’y a pas de place pour des essais et erreurs, a-t-il ajouté. Si tu n’es pas capable d’exécuter des choses qui font normalement partie de ton rôle, sans être nerveux, c’est parce que tu n’es pas encore rendu là.»

André n’a pas nommé Juraj Slafkovsky directement. Je suis un partisan de la courbe lente mais certaine de progression de Slafkovsky. Je suis de ceux qui croient que le meilleur endroit pour lui afin de parfaire son développement est ici à Montréal aux côtés de Martin Saint-Louis.

Mais André Tourigny me force à me remettre en question parce-que ce qu’il illustre on le voit sous nos yeux à tous les matchs et c’est pas chic.

Sauf qu’avant de me ranger dans le camp de ceux et celles qui croient que Slaf doit aller terminer la saison avec le Rocket à Laval...

Basé sur les excellents matchs qu’il a disputé aux côtés de Kirby Dach avant la blessure de ce dernier...

J’aimerais voir Martin faire une tentative en mutant Slafkovsky avec Sean Monahan et Tanner Pearson.

Ou encore à droite de Nick Suzuki et Cole Caufield mais idéalement avec l’excellent Monahan qui me semble être tout indiqué pour vider la question du développement à court terme de Slafkovsky.

Autrement dit si ça ne marche pas avec Monahan arrêtons de persister et envoyons Slaf à Laval pour une longue période question qu’il s’acclimate et s’y développe.

Chose certaine, Alex Newhook n’est pas la solution pour aider Slafkovsky.

En fait, Alex Newhook ne semble pas être une solution au centre tout court.

Faible autorité au cercle des mises en jeu, production correcte sans plus, erreurs d’assignations défensives et beaucoup trop de présence sur la glace lors de buts marqués contre le Canadien.

Newhook ne semble pas avoir assez de Q.I. hockey pour être le leader et l’initiateur d’un trio top 9.

Vivement le retour de Christian Dvorak qui l’eut cru, et en attendant trouvons une façon de départager le talent et les irritants sur les trios du Canadien.

Ce qui veut sans conteste à mon avis dire : séparer Newhook et Slafkovsky.

Durant le camp d’entrainement, on a vu Newhook en audition aux côtés de Suzuki et Caufield... il y a peut-être là quelque chose à valider de nouveau, bien que je sois très loin d’en être convaincu.

Joe Sakic est pingre dans sa gestion du talent, il ne démissionne pas sur un jeune joueur sans raisons valables, sans avoir vidé des questions.

Newhook a beaucoup déçu la direction de l’Avalanche, particulièrement la saison dernière.

Alors que le Colorado demeure dans la fenêtre d’opportunité à la coupe Stanley, Sakic n’a pas hésité à le céder au CH moyennant les choix 31 et 37 du repêchage donc des projets longs termes et un défenseur des ligues mineures.

On n’est pas ici dans la dynamique des Blackhawks avec Kirby Dach et de l’intention de Chicago d’exécuter le grand plan Connor Bedard.

Comprenez-moi bien, je ne démissionne pas sur Alex Newhook ce soir... je dis seulement qu’il n’a pas les apparences d’un coup de circuit semblable à celui de Kirby Dach...

Je dis surtout qu’il n’a pas les outils d’un joueur de centre top 9 digne des concepts de Martin Saint-Louis.

Il faudra avant longtemps lui trouver un poste permanent et confortable à l’aile, possiblement avec Dvorak sur le troisième trio.

D’ailleurs, Newhook était à son mieux sur le flanc gauche de Dach et Slafkovsky avant que la saison de Dach ne bascule encore une fois.