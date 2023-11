Rouge et Or-Stingers: l'attaque au sol sera au coeur des succès des deux équipes

L’attaque terrestre des Stingers de Concordia a explosé dans la victoire face aux Carabins de l’Université de Montréal avec des gains de 217 verges et un temps de possession de près de 40 minutes, mais Glen Constantin se garde une réserve sur les intentions de ses prochains adversaires.

Les Stingers ont terminé au premier rang du RSEQ avec une moyenne de 150,9 verges par match. «Les Stingers misent sur deux très bons porteurs [Franck Tchembe et Dwante Morgan], mais leur premier rang est trompeur, a souligné l’entraîneur-chef du Rouge et Or. Ils misent sur une offensive de type RPO [run pass offense] et ils tirent profit des équipes qui allègent leur boîte défensive et qui se rendent plus vulnérables pour arrêter la course.»

«C’est certain qu’on va avoir besoin d’un front étanche et qu’on ne pourra pas concéder une moyenne de cinq verges en premier essai sinon nous allons être dans le trouble, de poursuivre le pilote lavallois. C’est une question de mathématiques.»

Nouvelle identité?

Les Stingers ont-ils changé leur identité? «Pas du tout, répond l’entraîneur-chef Brad Collinson. On prend ce que l’adversaire nous donne. Contre une boîte défensive à cinq joueurs, nous allons courir et passer contre une boîte à six. Nous avons deux très bons porteurs et une ligne offensive améliorée. Nos recrues de 2022 ont pris de l’expérience et les entraîneurs ont fait un bon travail.»

Le Rouge et Or a terminé au 4e rang du RSEQ avec une moyenne de 119,2 verges par match, et le meilleur porteur a été le quart-arrière Arnaud Desjardins avec des gains de 242 verges. Malgré les ennuis du Rouge et Or à courir, Collinson assure qu’il ne concentrera pas tous ses efforts à stopper le jeu aérien.

«La course fait partie de l’ADN du Rouge et Or surtout en novembre, a-t-il affirmé. Laval a eu du succès dans le passé à courir la balle. Je connais Carl [Brennan] et les entraîneurs depuis longtemps et je suis certain qu’ils ont travaillé fort pour corriger la situation.»

Baptême éliminatoire pour un marchand de vitesse

Même s’il ne sera pas partant, Shawn Valentine pourrait apporter un élément de vitesse qui a manqué au Rouge et Or cette saison. Utilisé dans quatre parties, le porteur de ballon a amassé 135 verges en 22 courses. Angel Vital sera le partant.

«Je suis vraiment excité de disputer mon premier match en éliminatoires, a indiqué le marchand de vitesse. Je prends plus de place dans les schémas offensifs et je veux saisir toutes les opportunités qui s’offrent à moi.»

«Si on court bien, ça va ouvrir la passe, d’ajouter Valentine. C’est la première fois que je ne me suis pas entraîné avec un nombre de jeux limité. J’ai plus confiance en protection de passe. J’aimerais marquer un touché à la maison devant tout le monde.»

La ligne défensive renflouée avec le retour de quatre blessés

Même si le pilier Jean-William Rouleau ratera un deuxième match consécutif, la ligne défensive du Rouge et Or de l’Université Laval reprendra des couleurs pour le duel face aux Stingers de Concordia avec le retour de quatre joueurs.

William Quenneville, William Desgagné, Charles-Lee Alarie-Tardif, Alexandre Deblois et Michaël Bernier sont tous prêts à reprendre le collier. Les quatre premiers seront en uniforme.

Que s’est-il passé pour qu’autant de joueurs de ligne défensive tombent au combat en même temps?

«Il y a beaucoup de malchance, a mentionné Desgagnés. Disputer sept parties en ligne n’a pas aidé. Contre Montréal et Sherbrooke lors des deux dernières parties de la saison, nous n’étions pas à notre mieux. Les jeunes ont bien performé dans les circonstances et ils sont déjà meilleurs en raison de l’expérience acquise.»

Quenneville était sur la touche depuis le match à McGill face aux Redbirds en raison d’une commotion cérébrale. Bernier et Deblois ont aussi subi des commotions.

«Mon absence a été plus longue que je pensais, a indiqué l’ailier défensif de troisième année qui évoluera comme partant tout comme Desgagné et Alarie-Tardif. J’ai participé à mon premier entraînement, mardi, et j’ai repris les contacts, mercredi. Tout s’est bien passé.»

Responsable de la ligne défensive, l’entraîneur-chef Glen Constantin est très heureux de ce retour de forces fraîches. «Nous avions un front hypothéqué au cours des trois dernières parties et ces retours vont nous aider pour arrêter le jeu au sol, a-t-il souligné. Nous avons besoin d’un front solide si on veut présenter une boîte défensive plus légère [5 joueurs].»

Un retour attendu

Vêtu de noir en début de semaine parce que les contacts n’étaient pas autorisés, Deblois a obtenu le feu vert, jeudi. «Ça fait du bien de revenir au jeu avec le début des éliminatoires, a mentionné le vétéran qui n’a disputé que quatre parties. Je n’ai pas la saison souhaitée et j’attendais ce moment depuis un bout.»

«J’étais un peu rouillé à mon retour, mais c’est parti vite, d’ajouter le produit des Faucons de Lévis. J’ai retrouvé mes repères rapidement. Je ne serai pas partant, mais je peux joueur plusieurs positions en plus des unités spéciales. Je n’aurai pas le temps de m’ennuyer.»

«Défi personnel»

Les joueurs de ligne défensive sont conscients que les Stingers ont connu du succès au sol dans leur victoire face aux Carabins de l’Université de Montréal et qu’ils ont terminé au premier rang du RSEQ.

«Ça part par nous et on voit ce match comme un défi personnel pour la ligne défensive, a mentionné Desgagné. Le RPO [run pass option] peut parfois être difficile à contrer, mais nous sommes prêts. J’ai confiance en notre groupe. C’est un beau défi parce que Concordia arrive avec un gros momentum.»

«C’est difficile de gagner des parties quand tu accordes 200 verges au sol et on devra être prêts, de renchérir Quenneville. Ils ont deux bons porteurs de ballon. Leur quart-arrière est mobile, mais c’est également un bon passeur.»

Parmi les joueurs de ligne défensive qui ont obtenu des départs cette saison, seuls l’ailier défensif Antoine-Félix Audet-Michaud et Rouleau sont toujours à l’écart.