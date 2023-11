Cody Fajardo et James Butler : de coéquipiers à adversaires

Cody Fajardo, quart-arrière des Alouettes, et James Butler, porteur de ballon des Tiger-Cats, seront des éléments importants pour leur équipe respective, samedi, en demi-finale de la section Est. Il fut un temps où ces deux joueurs étaient par ailleurs coéquipiers, en 2014, avec le Wolf Pack de l’Université du Nevada.

«Je l’encourage toujours, sauf évidemment quand nous jouons l’un contre l’autre, a indiqué Fajardo, à propos de Butler. C’est un gars dont je suis resté proche au fil des ans. Je suis l’un de ses plus grands partisans et c’est toujours bien de voir un ancien du Wolf Pack bien faire dans cette ligue.»

En vidéo principale: voyez l'entretien qu'a accordé le DG des Alouettes, Danny Maciocia, à «JiC», vendredi.

«Il était un jeune “buck” quand nous avons joué ensemble alors que j’en étais à ma dernière année à l’Université du Nevada, a précisé le quart-arrière des Alouettes. C’est un excellent porteur de ballon, je suis tellement fier de lui. Il a d’abord eu quelques difficultés avant de pouvoir s’établir dans cette ligue, mais là, il vient de connaître deux saisons consécutives de plus de 1000 verges.»

Au sol et par la passe

Butler a effectivement récolté 1116 verges par la course en 17 parties avec les Tiger-Cats, cette saison. Il a aussi capté 61 passes pour 527 verges supplémentaires.

Avant de se joindre à Hamilton, Butler avait évolué avec les Lions de la Colombie-Britannique en 2021 et 2022.

L’athlète le plus intrigant de la LCF joue avec les Tiger-Cats

Pour vaincre l’adversaire, il faut bien le connaître. Les Alouettes doivent ainsi se méfier particulièrement du joueur le plus intrigant de la Ligue canadienne de football (LCF), en demi-finale de la section Est, samedi: Tim White.

Le receveur des Tiger-Cats a non seulement dominé la LCF avec 1269 verges de gains par la passe la saison dernière, mais se cache aussi derrière lui un athlète hors norme. Ancien de l’Université d’État de l’Arizona, White avait d’abord tenté de se qualifier pour l’épreuve du triple saut en vue des Jeux olympiques de Rio, en 2016. Sans même s’entraîner spécifiquement pour ça, il était passé encore plus près d’y parvenir pour les derniers Jeux de Tokyo, terminant cinquième aux essais olympiques de l’équipe américaine avec un record personnel de 16,59 mètres. Impressionnant, non?

«Il m’a déjà fait manquer quelques plaqués par le passé, c’est quelqu’un de rapide et agile, a reconnu le maraudeur québécois Marc-Antoine Dequoy, à propos de White. Son centre de gravité est bas. Il fait penser à cette nouvelle approche qu’on voit de plus en plus dans la NFL, avec ces petits receveurs cherchant à s’évader. Quand tu les frappes, ça fait mal, mais il faut que tu sois capable de les frapper.»

White avait eu droit à un petit congé, samedi dernier à Montréal, pour le dernier match de la saison régulière des Ti-Cats. Malgré une défaite de 38 à 12 des siens contre les Alouettes, le 3 juin à Hamilton, il s’était par ailleurs signalé avec sept réceptions et 143 verges de gains. L’athlète de 29 ans avait été plus discret, avec seulement deux passes captées pour un total de 21 verges dans la rencontre du 5 août, également à Hamilton.

«Il est difficile à affronter, je vais possiblement avoir à le couvrir sur certains jeux et, quand tu sais qu’il est sur le terrain, tu te dois d’être vigilant, a ajouté Dequoy. Il peut aller chercher des ballons et créer de la distance avec son couvreur.»

Thorpe contre Milanovich

Au-delà des joueurs, ce duel entre les Alouettes et les Tiger-Cats en est un entre les entraîneurs Jason Maas et Orlondo Steinauer. Chez les coordonnateurs, c’est aussi le système défensif de Noel Thorpe contre le déploiement à l’attaque de Scott Milanovich qui, depuis août, s’est joint aux Ti-Cats pour appeler les jeux offensifs.

Là où ça devient drôlement intéressant, c’est que les Tiger-Cats conservent l’option d’utiliser deux différents quarts-arrière: Matthew Shiltz, désigné comme partant, de même que le vétéran Bo Levi Mitchell.

«Ils vont peut-être essayer de mélanger un peu, et ce sont deux quarts complètement différents, a analysé Dequoy. Bo Levi y va pour les longues passes, tandis que Shiltz est beaucoup plus mobile, il va utiliser ses pieds et sortir de la pochette. On va s’adapter selon le quart-arrière qui sera sur le terrain. Ça va être intéressant.»

La défensive des Alouettes pourrait même pousser l’audace jusqu’à obtenir un touché. Dequoy est justement un bon candidat pour y arriver, tout comme Tyrice Beverette. Ils comptent d’ailleurs chacun deux touchés défensifs cette saison, sur un total de neuf pour l’équipe montréalaise.

Une pensée pour Elwood

Peu importe le quart utilisé, c’est encore et toujours Tim White qui se dresse comme une cible de choix. Plus on s’informe sur White, plus il fascine. Au-delà de son passé en athlétisme, on y découvre un homme ayant été élevé dans la pauvreté, principalement en Californie. C’est d’ailleurs là où son frère Elwood a perdu la vie quand un policier l’a atteint d’une balle de fusil en pleine poitrine. White y pense d’ailleurs souvent avant de sauter sur le terrain pour un match important.

Malgré trois victoires en autant de matchs contre les Tiger-Cats en saison régulière, les Moineaux sont mieux d’être prêts à affronter White et ses coéquipiers. Chez les receveurs, le club montréalais pourra sans doute miser sur Austin Mack pour répliquer face à une défensive plus poreuse que celle des Alouettes.

En bref:

Le Québécois Pier-Olivier Lestage, blessé à une jambe, ne sera pas en mesure d’affronter les Tiger-Cats. Philippe Gagnon devrait avoir un rôle accru sur la ligne offensive, tandis que Sean Jamieson est, contre toute attente, de retour au sein de l’équipe.

Mike Pringle fait partie des anciens joueurs des Alouettes qui seront présents au stade Percival-Molson, samedi, notamment pour le tailgate d’avant-match. La partie doit débuter vers 15h.