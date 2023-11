Sports: ces équipes qui attendent un premier titre depuis une éternité

La conquête de la Série mondiale 2023 par les Rangers du Texas, mercredi, a permis aux historiens du sport de retirer une équipe de leur liste de concessions infructueuses qui attendent un premier championnat, mais certaines continuent de piaffer d’impatience.

En l’emportant 5 à 0 contre les Diamondbacks de l’Arizona dans le cinquième match de la finale du baseball majeur, les Rangers ont brisé la glace en décrochant le titre pour une première fois en 63 ans d’histoire; les anciens Senators de Washington transférés au Texas avant la campagne 1972 s’étaient inclinés en Série mondiale en 2010 et 2011.

Du même coup, le club a délaissé l’étiquette peu flatteuse de formation des ligues majeures voguant sur la plus longue séquence sans un seul championnat à son actif. Ailleurs dans le sport, des organisations vivent encore la traversée du désert. Voici quelques équipes n’ayant jamais gagné depuis leur lointaine naissance.

-Padres de San Diego et Brewers de Milwaukee, MLB (première saison en 1969)

Au sein du circuit Manfred, les deux concessions sans couronne les plus anciennes datent de 1969, l’année des débuts des Expos de Montréal. Dans la Ligue nationale, les Padres de San Diego ont maintes fois peiné sur le terrain malgré la présence de gros noms comme Tony Gwynn. Ils ont joué seulement deux fois en Série mondiale, pliant l’échine devant les Tigers de Detroit en 1984 et les Yankees de New York en 1998; cette année-là, ils avaient subi le balayage aux mains des Bombardiers du Bronx qui allaient réaliser une série de trois conquêtes.

Quant aux Brewers, autrefois les Pilots de Seattle, ils ont déménagé à Milwaukee après une seule campagne dans l’État de Washington. Leurs présences en éliminatoires ont été rares : ils ont atteint le tour ultime une fois en trois qualifications. C’était en 1982, quand ils évoluaient dans l’Américaine. Les Cardinals de St. Louis ont brisé leur rêve en triomphant en sept matchs.

-Canucks de Vancouver et Sabres de Buffalo, LNH (1970-1971)

Du côté de la Ligue nationale de hockey, 11 équipes n’ont jamais touché la coupe Stanley. De ce nombre, les plus vieilles sont les Canucks de Vancouver et les Sabres de Buffalo qui ont amorcé leur parcours dans le circuit en 1970-1971. En Colombie-Britannique, les favoris locaux ont manqué les séries 23 fois, ce qui inclut sept des huit dernières saisons. Les Canucks ont joué trois fois en finale : après un balayage aux mains de Mike Bossy et des puissants Islanders de New York au printemps 1982, ils sont arrivés à court d’une seule victoire en 1994 et en 2011 face aux Rangers de New York et aux Bruins de Boston, respectivement. Dans le dernier cas, l’échec a été si amer que des émeutiers ont envahi les rues de Vancouver après le match décisif.

À Buffalo, les Sabres ont perdu la finale à deux reprises, soit en 1975 contre les intimidants Flyers de Philadelphie et en 1999 face aux Stars de Dallas. Cette année-là, le but vainqueur de Brett Hull a fait sourciller les partisans, les journalistes, mais surtout l’entraîneur-chef des perdants à l’époque, Lindy Ruff; encore aujourd’hui, plusieurs s’interrogent sur la validité du filet marqué en troisième prolongation. Rappelons que le club tente de freiner une séquence de 12 campagnes sans séries.

-Cardinals de l’Arizona, NFL (1920)

Ayant commencé leurs activités à Chicago en 1920, les Cardinals constituent l’une des 12 formations de la NFL qui n’ont jamais remporté le Super Bowl. La concession qui a également évolué à St. Louis avant de débarquer en Arizona avant la saison 1988 revendique une seule participation au grand événement. Le 1er février 2009, le club mené par le quart-arrière Kurt Warner a échappé une avance avec 35 secondes à écouler dans la rencontre pour s’incliner 27 à 23 devant les Steelers de Pittsburgh. Cette année, ses partisans peuvent déjà oublier le titre, car il a échappé sept de ses huit premières joutes.

Ailleurs dans la NFL, quelques équipes n’ont même pas eu le privilège de jouer au Super Bowl une seule fois, ce qui inclut les Lions de Detroit. Pour leur part, les Bills de Buffalo et leur pivot de l’époque Jim Kelly se sont distingués de triste façon au début de la décennie 1990 en perdant la finale quatre fois consécutives.

-Suns de Phoenix, NBA (1968-1969)

Du côté de la NBA, les Suns de Phoenix ont amorcé leurs activités en 1968 et demeurent la concession la plus ancienne à n’avoir jamais soulevé le trophée Larry-O’Brien. L’ancien club du Canadien Steve Nash a pris part à la finale trois fois (1976, 1993 et 2021), perdant en six rencontres à chaque reprise. À la deuxième occurrence, il a été victime de Michael Jordan et des Bulls de Chicago, tandis qu’il y a deux ans, les Suns avaient les Bucks de Milwaukee dans les câbles avant une remontée de la bande de Giannis Antetokounmpo, nommé joueur par excellence de la finale.

Les Clippers de Los Angeles, qui ont entamé leur passage dans le circuit en 1970, n’ont également pas enlevé les grands honneurs. En 2021, ils ont disputé la finale d’association pour la première fois.