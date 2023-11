Phil Kessel trouve bizarre de ne pas détenir un contrat

Même s’il n’a pas de contrat dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison, Phil Kessel continue de s’entraîner sans relâche afin de prouver qu’il peut aider.

Pour la première fois depuis 2006-2007, le vétéran de 36 ans se retrouve sans direction claire. Pourtant, il a l’impression de mériter mieux, surtout qu’il vient de remporter la coupe Stanley avec les Golden Knights de Vegas.

«Évidemment, je suis un peu surpris de n’avoir rien obtenu jusqu’à maintenant, mais c’est ça qui est ça, pas vrai?» a-t-il admis jeudi en entrevue avec le site The Athletic.

«Je sais que je peux encore jouer et aider. Par rapport aux minutes que j’ai jouées l’an dernier, je trouve que mes statistiques étaient assez solides. Je sais que je peux aider et contribuer pour une équipe qui a besoin de buts», a poursuivi celui se trouvant à huit points du plateau des 1000 dans la LNH.

Moins utilisé qu’autrefois, Kessel a néanmoins amassé 36 points en 82 matchs de saison régulière à Vegas. L’Américain n’a ensuite disputé que quatre parties en séries éliminatoires.

L’ancien des Bruins de Boston, des Maple Leafs de Toronto, des Penguins de Pittsburgh et des Coyotes de l’Arizona ne demande pas grand-chose non plus. Il tient seulement à jouer, peu importe son rôle, et ce, sans demander un salaire exorbitant.

Celui qui habite en Arizona a patiné avec ses anciens coéquipiers des Knights jusqu’en septembre. Il est en forme et son téléphone est toujours ouvert.

«Je reste prêt, a assuré Kessel. Je patine. La semaine prochaine, je vais travailler avec un instructeur du patinage ici. Nous tiendrons des sessions individuelles pour que je reste prêt.»

Le cinquième choix au total du repêchage de 2006 a participé à 1286 rencontres dans le circuit Bettman. Il a franchi six fois le plateau des 30 buts et mis la main sur trois coupes Stanley.