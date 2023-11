Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 3 novembre qui valent le détour.

Tennis : Hubert Hurkacz c. Grigor Dimitrov

À Paris-Bercy, on retrouve deux hommes qui ont excellé en tournois Masters 1000. Dimitrov a atteint un neuvième quart de finale cette saison et a notamment écarté de sa route le spécialiste de la surface dure Daniil Medvedev. Il a remporté ses trois duels face à Hurkacz jusqu’à maintenant, ce qui ouvre la porte à une vengeance du Polonais. La 11e raquette mondiale a vaincu l’Argentin Francisco Cerundolo au troisième tour pour signer une 15e victoire en 17 matchs de Masters 1000. Hurkacz a notamment triomphé à Shanghai au milieu du mois d’octobre et tente également de se qualifier pour les Finales de l’ATP. Chaque point compte pour lui.

Prédiction : Victoire d’Hubert Hurkacz – 2,10

Hockey : Devils du New Jersey c. Blues de St. Louis

Le début de saison des Blues est assez difficile, surtout au niveau de l’attaque. L’équipe du Missouri a inscrit seulement 1,9 but par rencontre, soit un rendement de 15 filets en huit matchs. Seuls les faibles Sharks de San Jose (1,0) font pire qu’eux jusqu’à maintenant dans la Ligue nationale. Des joueurs comme le nouveau venu Kevin Hayes et le capitaine Brayden Schenn n’ont pas encore touché la cible en 2023-2024. Le rendement de la plupart des défenseurs est également inquiétant, Nick Leddy menant les arrières avec deux points. Disons qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils fassent beaucoup scintiller la lanterne contre une puissance comme les Devils.

Prédiction : Moins de 6,5 buts dans le match – 2,00

Hockey: Flyers de Philadelphie c. Sabres de Buffalo

Avec la blessure à Carter Hart, c’est le gardien Samuel Ersson qui devrait en théorie obtenir le filet du gardien partant face aux Sabres. Or, ce dernier connaît un début de saison chaotique avec 14 buts encaissés sur seulement 59 lancers. D’ailleurs, le Suédois a alloué deux filets sur neuf lancers en relève à Hart, mercredi face à Buffalo. Dans le cas du club buffalonien, les choses vont mieux. Ils ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs, marquant 19 fois pendant cette séquence. Les coéquipiers de Jeff Skinner pourraient donc bien s’imposer une nouvelle fois.

Prédiction: Buffalo gagne en temps réglementaire - 1,80