Les Maple Leafs ont-ils un vrai gardien numéro 1?

La situation des gardiens chez les Maple Leafs de Toronto demeure nébuleuse après les premières semaines du calendrier régulier et leurs performances donnent lieu à certaines comparaisons plutôt légitimes.

Avant de visiter les Bruins de Boston, jeudi, la formation de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe avait amassé 11 points en neuf matchs. Si elle a obtenu quelques succès, ce n’est pas nécessairement en raison d’Ilya Samsonov, qui rate une belle occasion de prendre le haut du pavé dans la bataille pour le poste de numéro 1. L’ancien des Capitals de Washington affiche un piètre taux d’efficacité de ,841 et une moyenne de buts alloués de 3,99.

Pendant ce temps, son coéquipier Joseph Woll a continué sur sa lancée entamée en séries 2023, puisqu’il présente un taux de ,942 et une moyenne de 1,89. Si les chiffres disent vrai, il restera devant le filet, mais il ne tient rien pour acquis. Toute équipe doit compter sur deux hommes dignes de confiance à cette position stratégique pour espérer gagner dans la Ligue nationale de hockey et une bonne entraide constitue un moyen efficace de mener le club à la victoire.

«Je crois que le plus important, c’est que nous formons un duo, a qualifié Woll aux médias en évoquant sa relation avec le Russe. Nous sommes dans un partenariat et le but est d’aider l’équipe à l’emporter. Je pense que ce fut formidable de pouvoir travailler avec lui et d’apprendre de lui au cours de la dernière année. Je souhaite qu’il ressente de la fierté en me voyant réussir, autant que moi quand il excelle.»

Il veut jouer

Peu importe le choix de Keefe, l’athlète de 25 ans se dit toujours prêt à accepter la mission qu’on lui confiera.

«Ce fut super, cela vous aide à trouver vos repères, surtout dans cette ligue où les matchs s’enchaînent rapidement. Je suis très heureux de jouer autant que possible. Chaque fois, je fais de mon mieux pour aider le club à triompher», a-t-il insisté.

À en juger le calendrier à court terme qui attend les Leafs, les deux gardiens devraient obtenir leur part de travail. Après le passage au TD Garden, Toronto jouera cinq parties à domicile en l’espace de sept jours. Le tout commencera samedi avec la visite des Sabres de Buffalo. Le Lightning de Tampa Bay suivra lundi, tandis que les Sénateurs d’Ottawa (mercredi), les Flames de Calgary (10 novembre) et les Canucks de Vancouver (11 novembre) se succéderont au Scotiabank Arena.